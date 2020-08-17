Английский клуб. Разговор о безопасности жизнедеятельности

/Культура/

XXI век принес людям не только достижения в области научно-технического прогресса, но и некоторые проблемы, затрудняющие жизнедеятельность.

Болезни, изменение климата, нарушение экологического равновесия, войны и т.д. Все это, тем или иным образом, отражается на нас.

Но соблюдение элементарных правил личной безопасности поможет человеку избежать различных физических и моральных травм.

16 августа, в Skype-конференции состоялось дополнительное занятие английского дискуссионного клуба Баллионовской библиотеки по теме «Охрана жизни и здоровья».

Начали занятие с чтения текста «Правила дорожного движения».

Затем записали новые словосочетания и выполнили письменные задания, где нужно было сопоставить слова с переводами.

Далее две участницы клуба разыграли между собой диалог на тему «Инспектор дорожного движения и водитель».

В заключительной части урока состоялась дискуссия на тему «Основы безопасности жизнедеятельности». Наталья подготовила рассказ о безопасном поведении детей на воде и назвала некоторые полезные правила. Например: быть под присмотром взрослых, не пить воду из водоёма, носить головной убор. Анна говорила о том, как обезопасить себя в жару: стараться не выходить на солнце с 12 до 14 часов, находиться в тени, носить солнцезащитные очки, головной убор и пить больше воды. Ольга Дмитриевна дополнила рассказ об отдыхе на пляже и сказала, что при сильных волнах лучше воздержаться от купания в море.

До следующей субботы! Присоединяйтесь к английскому клубу.

Источник: ЦГБ им. Баллиона