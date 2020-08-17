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«Мои любимые животные» – тема очередного занятия английского дискуссионного клуба

15 августа, при помощи Skype-конференции состоялось занятие английского дискуссионного клуба  Баллионовской библиотеки, приуроченное к Всемирному  дню бездомных животных.

Началось занятие с просмотра обучающего видео о животных. Далее участники читали и записывали новые тематические слова и словосочетания. После читали и переводили текст о братьях наших меньших.

Во второй части урока выполняли письменное задание, в котором было необходимо сопоставить описание животного с подходящим наименованием. Также отгадывали кроссворд.

В заключительной части встречи состоялась дискуссия.

Приглашаем стать участником следующего занятия английского дискуссионного клуба по теме «Безопасность жизнедеятельности».

Присоединяйтесь к конференции Marianna English club 16 августа в 14:00. Участие свободное

Источник: ЦГБ им. Баллиона

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Категория: Новости / Культура

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