«Мои любимые животные» – тема очередного занятия английского дискуссионного клуба

/Культура/

15 августа, при помощи Skype-конференции состоялось занятие английского дискуссионного клуба Баллионовской библиотеки, приуроченное к Всемирному дню бездомных животных.

Началось занятие с просмотра обучающего видео о животных. Далее участники читали и записывали новые тематические слова и словосочетания. После читали и переводили текст о братьях наших меньших.

Во второй части урока выполняли письменное задание, в котором было необходимо сопоставить описание животного с подходящим наименованием. Также отгадывали кроссворд.

В заключительной части встречи состоялась дискуссия.

Приглашаем стать участником следующего занятия английского дискуссионного клуба по теме «Безопасность жизнедеятельности».

Присоединяйтесь к конференции Marianna English club 16 августа в 14:00. Участие свободное

Источник: ЦГБ им. Баллиона