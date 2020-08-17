15 августа. Библиотеки в социальных сетях

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Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона

15 августа отмечается Всемирный день бездомных животных. Это день, призванный обратить внимание людей на проблемы четвероногих друзей, обитающих на улицах.

Публикацию об этом событии подготовили сотрудники отдела массовой работы библиотеки.

Пост-цитата в социальной сети Инстаграм содержал высказывание писателя Юрия Олеша.

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко

15 августа – день археолога, этому посвящен видео пост от сотрудников библиотеки.

Археология является очень интересной профессией. Она притягивает к себе людей, любящих тайны, историю и романтику. Она подразумевает частые экспедиции, в которых практически отсутствует комфорт, физическую работу, постоянное нахождение на воздухе. Данная наука в нашей стране начала развиваться с середины XIX века, когда граф Алексей Сергеевич Уваров увлекся археологией. Археологов можно назвать настоящими искателями приключений. Они раскрывают загадки прошлого, много путешествуют. Археология дает возможность заглянуть даже в очень далекое прошлое.

Библиотека-филиал № 4 им. А.С. Пушкина

Люди используют самые невероятные способы, пытаясь заглянуть в будущее. Кто-то гадает на звездах, другие — на кофейной гуще. Однако самый надежный метод понять, что будет с миром дальше, знают любители книг. Оказывается, во многих известных литературных произведениях скрыто тайное послание человечеству, постичь которое можно только благодаря читательской внимательности и умению анализировать.

Сотрудники библиотеки опубликовали видеоролик «Из мифов-в реальность», в котором рассказывают о прогнозах писателей фантастов, которые сбылись в реальности: Н. Носов, братья А. и Б. Стругацкие, К. Булычев, А. Беляев, Г. Уэллс, Р. Брэдбери, Э. Беллами, Д. Браннер, М. Твен. Удивительно, насколько представления этих авторов об изобретениях будущего оказались близки к истине!

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова

Опубликован информационный пост, посвящённый й Дню бездомных животных, который был учрежден по инициативе Международного общества прав животных в 1992 году. Это не праздник, это дата, заставляющая задуматься о трагичной судьбе братьев наших меньших, лишенных дома.

Библиотека-филиал № 8

Информационный пост в рубрике «Этот день в истории» посвящен событию, когда ровно 400 лет назад, 15 августа 1620 года, из Саунтгемптона вышел в море корабль «Мэйфлауэр». На его борту было 127 человек — 102 пассажира и 25 членов команды. Это были «отцы-пилигримы», которые пересекли штормовую осеннюю Атлантику и основали в Северной Америке первое поселение — Плимутскую колонию, которая считается краеугольным камнем не только британской экспансии в Новом Свете, но и появления Соединенных Штатов. Это были пуритане — английские диссиденты 17 века, которые, спасаясь от гонений властей, стали, по сути, религиозно-политическими беженцами.

Источник: ЦГБ им. Баллиона