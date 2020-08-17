16 августа. Библиотеки в социальных сетях

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Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона

День Воздушного флота России (ранее известный как День Авиации) — профессиональный праздник всех пилотов воздушного флота, авиаторов, инженерно-технического и диспетчерского состава, бортпроводников и работников авиационной инфраструктуры России отмечается ежегодно в третье воскресенье августа.

Также сотрудники отдела массовой работы продолжают акцию "Путешествуем читая". Очередной пост рассказывает о книге "Мои случайные страны. О путешествиях и происшествиях" авторства Екатерины Рождественской.

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко

Для подписчиков библиотекари подготовили подборку «5 интересных фактов о чтении».

При чтении глаза читающего, глядя на разные буквы, передают разное изображение, а мозг все равно объединяет их в одну картинку. При традиционном чтении теряется 1/6 часть затраченного времени на регрессивные глазные движения. При медленном чтении происходит 0,5-0,7 неоправданных возвратов к прочитанному на одну строку. У школьников происходит 20 регрессивных движений на одну строку, у студентов — 15. Удивительно, но уровень понимания при традиционном чтении составляет 60%, при быстром — 80%. При быстром чтении утомляемость глаз меньше, чем при медленном.

Надеемся, что эта информация окажется не только интересной, но и полезной.

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова

16 августа исполнилось 95 лет со дня рождения выдающегося детского писателя, поэта и сценариста, художника, Радия Петровича Погодина (1925-1993). Этому событию посвящен информационный пост.

Библиотека-филиал № 10 п. Цемдолина

Информационный пост в рубрике «Этот день в истории» посвящен дню памяти Элвиса Пресли.

Элвис Пресли – икона американского рок-н-рола, прославившийся не только как культовый музыкант, но и как талантливый актер, каратист. На протяжении 40 лет его поклонники 16 августа празднуют Elvis Presley Day –День памяти Элвиса Пресли.

Композиции, записанные Элвисом Пресли в 60-е гг., стали классикой, которой продолжают восхищаться ценители рок и поп-музыки. Он вел активную творческую жизнь, снялся в 3 десятках фильмов и записал 150 альбомов. Трижды получал премию «Грэмми» и 16 раз на нее номинировался.

Библиотека предлагает подписчикам видео-запись 1956 года с его концерта.

Библиотека-филиал № 12 п. Кирилловка

Информационный пост под названием «Мир станет лучше, если добрее будем мы!» посвящен Всемирному Деню бездомных животных, который отмечают в третью субботу августа с 1992 года по инициативе Общества по защите прав животных.

Из поста подписчики узнали о том, когда появился первый в мире приют для бездомных животных, когда был принят первый закон, направленный на защиту животных от жестокости и еще несколько полезных фактов, на которые люди должны обратить внимание.

Источник: ЦГБ им. Баллиона