17 августа. Библиотеки в социальных сетях

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Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона

Граждане Российской Федерации младше 18 лет имеют право на труд так же, как и взрослые жители страны. Компании могут принимать на работу несовершеннолетних, но с учетом ряда особенностей, установленных трудовым законодательством. Сейчас фактически принимать на работу можно даже детей до 14 лет, но с учетом ряда условий и ограничений.

Об этом в ст. 63 Гл. 11 и Гл. 42 Трудового кодекса РФ, а так же в информационном видеоролике, подготовленном Публичным центром правовой информации «Трудоустройство несовершеннолетних», для подписчиков библиотеки.

Сотрудники отдела «Молодежный Проспект» разместили информационно-развлекательный пост под названием «Азбука безопасности», в котором познакомили подписчиков с азами безопасности детей, молодежи и взрослых в различных ситуациях в летний период.

Обсуждалась тема ремней безопасности в транспорте для взрослых, детей и на задних сидениях автомобиля.

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко

В рубрике «Book-симпатия» знакомство подписчиков с книгой Софи Кинселла «Моя [не]идеальная жизнь».

Жизни Кэт Бреннер может позавидовать любой – она красива, полна энергии и у нее престижная работа. Ее Инстаграм пестрит яркими глянцевыми картинками. Однако, в ее жизни есть и другая сторона, которую не обработать с помощью фильтров. Кэт одинока в новом городе, на аренду крошечной комнаты уходит почти вся зарплата, а соседи ее недолюбливают. Как же приблизить реальность к виртуальному идеалу? Очень скоро Кэт поймет, что счастье начинается совсем не с картинок…

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова

Информационный пост посвящен заботе об инвалидах.

Людям с ограниченными возможностями оказывают помощь и общественные структуры. С их помощью 17 августа 1988 года была создана негосударственная организация, членами которой стали инвалиды России. Эта дата отмечается ежегодно как День создания Всероссийского общества инвалидов (ВОИ).

В общество инвалидов входит более 2 млн членов, имеющих инвалидность, 26 тыс. первичных, районных и городских организаций. Под его опекой действуют сотни коммерческих структур, обеспечивающих работой более 6 тыс. инвалидов. Выпускаются более 20 периодических изданий.

17 августа празднуют люди с ограниченными физическими возможностями, их родственники, социальные работники и простые граждане, кому не безразличны проблемы инвалидов.

Библиотека-филиал № 8

Информационный пост в рубрике «Этот день в истории» посвящен событию 22 летней давности, когда в 1998 года в России был объявлен технический дефолт по основным видам государственных долговых обязательств. В результате произошла девальвация национальной валюты. Наступил один из самых тяжелых экономических кризисов в истории России.

С начала 1990-х у государства не хватало средств на то, чтобы выполнять свои социальные обязательства: платить зарплаты бюджетникам и пенсии пожилым людям, финансировать бесплатную для граждан медицину и образование.

Библиотека-филиал № 10 п. Цемдолина

Информационный пост «Дружат люди всей земли» посвящен дружбе народов. На планете Земля около трех тысяч народов. Каждый из них отличается от других своей культурой – песнями, танцами, костюмами, а также языком, на котором люди думают и говорят. В наше время общечеловеческое правило – закон - утверждает, что люди всех рас и всех народов равны между собой. И только дружба, взаимопонимание, уважение друг к другу приведут к счастливой, мирной жизни на Земле.

Библиотека-филиал № 11 с. Мысхако

«Из Мысхако в Третьяковку» - под таким названием сотрудник библиотеки провели для подписчиков видеоэкскурсию по залам национального музея, приуроченную к 127 -летию (1893 г.) официального открытия музея под названием «Московская городская галерея Павла и Сергея Михайловичей Третьяковых» – в настоящее время это Государственная Третьяковская галерея.

Совершить это познавательное путешествие помогла книга «Прогулки по Третьяковской галерее» замечательного детского поэта и ценителя искусства Андрея Усачёва.

Автор написал стихи к 58 картинам из коллекции Третьяковки – картинам, знакомым с детства, но открывшимся совершенно по-новому в книге «Прогулки по Третьяковской галерее с Андреем Усачёвым».

Подписчики узнали немало интересных фактов из истории создания и формирования национального художественного музея России и выдающегося музея мира. На экскурсии по залам галереи гости «остановились» у самых знаменитых полотен Брюллова, Васнецова, Шишкина, Крамского, Поленова и других великих русских художников. Акцент библиотекарь сделала на картинах, написанных по сюжетам сказок и былин («Алёнушка», «Богатыри», «Иван-царевич на сером волке» Ю.Васнецова и другие).

Видеопост «Казачий кобзарь» посвящен И.Ф. Вараве.

Удивительно прекрасен и самобытен наш родной край - Кубань. В нем тесно переплелись обычаи предков и современность, память о прошлом и устремленность в будущее, своеобразие и общность народов, проживающих здесь. Все это многообразие присутствует в творчестве кубанского поэта – Ивана Федоровича Вараввы. Для него Родина - самое святое в жизни, смысл самого существования. Поэт вкладывал в строки о родимой сторонке столько тепла, любви находит такие яркие эпитеты, что невозможно не откликнуться на них.

Библиотека-филиал № 12 п. Кирилловка

Информационный пост в рубрике "Учитесь и читайте. Читайте книги серьезные. Жизнь сделает остальное" знакомит подписчиков с творчеством Екатерины Мурашовой.

Ее книги - это случаи из её обширной практики семейного и возрастного психолога. У неё есть свой блог, ведёт вебинары, издаёт книги. Её "специализация" - дети и подростки и, соответственно, семьи.

Источник: ЦГБ им. Баллиона