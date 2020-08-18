Ветераны УФСИН России по Краснодарскому краю инициировали установку и открыли памятник Чебахан Шхалаховой

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Проводя Акцию памяти «Вечная Слава Героям Великой Отечественной войны» в селе Шаумян, в ноябре 2019 года, организаторы узнали об удивительных людях - супругах Чебахан Умаровне и Казбулете Хачашевиче Шхалаховых, причерноморских адыгах жителях аула Большое Псеушхо Шапсугского (ныне Туапсинского) района Краснодарского края.

Представители ветеранских организаций силовых структур Краснодарского края и Тахтамукайского района Республики Адыгея, межрегиональной общественной организации «Кировцы» по Краснодарскому краю установили памятник солдатской матери Чебахан Шхалаховой и ее детям.

Инициативную группу по созданию памятника возглавили два майора в отставке - ветеран УИС Краснодарского края Олег Марченко, и ветеран МВД Республики Адыгеи Аслан Бекух, а также старейшина рода Шхалаховых, главный имам г. Сочи и Туапсинского района Батмиз Шхалахов.

В годы Великой Отечественной войны супруги Шхалаховы проводили на фронт девять сыновей, трех внуков и невестку.

На торжественное открытие памятника собрались многочисленные представители рода Шхалаховых, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при главе Администрации Краснодарского края Михаил Джурило, ветераны, представители Туапсинского муниципалитета, депутаты, жители аула и приглашенные гости.

«Памятник Чебахан Шхалаховой - это дань памяти и безграничного уважения всем солдатским матерям, не дождавшимся с фронта своих сыновей, дочерей и внуков. Для спасения Отечества от фашистских захватчиков, ради жизни будущих поколений они пожертвовали самым дорогим – жизнью своих детей!» - отметил заместитель председателя Совета ветеранов УФСИН России по Краснодарскому краю майор внутренней службы в отставке Олег Марченко.

Представитель администрации Туапсинского района Юрий Кузьменко поблагодарил инициативную группу за создание и установку памятника Чебахан Умаровне и отметил: «Этот мемориал дань памяти и уважения всем героическим женщинам, отдавшим фронту своих детей. Боль потерь не сломила их характер, вместе со всеми они ковали Победу, а в послевоенное время восстанавливали страну из руин. Этот памятник напоминание молодежи, о том какой ценой был завоёван мир на земле!».

В годы Великой Отечественной войны из аула Большое Псеушхо на защиту Родины было призвано 116 человек. В родной аул вернулись только 55. Почти каждая семья получила похоронку, многие не одну. Семья Шхалаховых получила девять похоронок.

Материнское сердце пережить потерю сыновей не смогло – 14 августа 1943 года Чебахан ушла из жизни. В день её похорон, в Большое Псеушхо пришла весть о смерти еще одного сына, Хасана.

Из девяти сыновей Казбулета и Чебахан с фронта вернулись двое – Шовобук и Кримчерий. Известно, что Шовобук призыву в армию не подлежал – по возрасту и состоянию здоровья.

Ветераны УИС Краснодарского края возложили венок и цветы к памятнику солдатской матери и почтили минутой молчания память аульчан, павших на фронтах Великой Отечественной 1941-1945 годов.

Источник: Пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю