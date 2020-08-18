Вебинар Президентской библиотеки расскажет об истории железных дорог России

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20 августа 2020 года в 10:00 на портале Президентской библиотеки состоится онлайн-вебинар «Развитие железнодорожного транспорта в России».

Уже много лет в первое воскресенье августа в России отмечается День работника железной дороги. Эта традиция восходит к лету 1896 года, когда было установлено ежегодное празднование всеми центральными и местными учреждениями, заведовавшими железными дорогами Российской империи, дня рождения Николая I как основателя железнодорожного дела в России. Активное развитие железнодорожного сообщения изменило представление о скорости передвижения, пространстве и границах Российской империи, став неоспоримым символом того времени.

Общий взгляд на историю развития железнодорожного дела в России даёт книга В. М. Верховского «Исторический очерк развития железных дорог в России с их основания по 1897 г. включительно: вып. 1–2» (1898–1899). Большой объём данных о положении железных дорог и их отношении к промышленности и торговле был собран в 1880-х годах представителями разных министерств, входивших в высочайше учреждённую Комиссию для исследования железнодорожного дела в России. Этой работе посвящён «Исторический очерк учреждения, под председательством Генерал-Адъютанта Графа Э. Т. Баранова, Комиссии для исследования железнодорожного дела в России» (1909).

На вебинаре будут представлены архивные документы о первой в России пассажирской железной дороге, соединившей Санкт-Петербург с Царским Селом: «Дело по проекту австрийского подданного Герстнера о постройке в России железных дорог» (1835), «Список служащих на Царскосельской железной дороге» (1847), а также историко-экономический очерк И. Б. Розенфельда «Первая железная дорога в России» (1925).

В 1843 году было начато строительство Николаевской железной дороги, первой двухпутной казённой железной дороги в Российской империи. Открытие железной дороги Санкт-Петербург – Москва состоялось 1 ноября 1851 года. В этот день в 11 часов 15 минут из С-Петербурга отправился первый поезд. В Москву он прибыл через 21 час 45 минут. Издание «Статистическое описание С.-Петербурго-Московской железной дороги и предположение о производстве работ к устройству её» (1843) содержит подробное описание местности, по которой предполагалось прокладывать железнодорожные пути, и распределение очерёдности разных видов работ с 1843 по 1847 год.

Также на вебинаре будет подробно рассказано о постройке одной из важнейших железных дорог России – Великой Сибирской железной дороги. Благодаря её созданию бурными темпами начали развиваться богатейшие регионы Сибири и Дальнего Востока. Среди материалов фонда: «Сибирская железная дорога. Путеводитель по Великой Сибирской железной дороге» (1900), фотоальбом «Великий Сибирский железнодорожный путь» (между 1896 и 1918), отчёты о постройке отдельных участков магистрали и т. д.

Какой предстаёт Россия путешествующим по железной дороге, показано в цикле документальных фильмов «Россия из окна поезда».

Эти и многие другие материалы представлены в более чем 1000 центрах удалённого доступа, открытых во всех субъектах Российской Федерации и 30 зарубежных странах. В них электронный фонд Президентской библиотеки, насчитывающий около миллиона единиц хранения, доступен в полном объёме.

Вебинары различной тематики регулярно проводятся в Президентской библиотеке в режиме видео-конференц-связи. С их помощью можно открыть для себя уникальный фонд национального электронного хранилища, ознакомиться с редкими историческими документами, изданиями и другими материалами, малоизвестными широкой аудитории.

Вебинар ««Развитие железнодорожного транспорта в России» будет транслироваться 20 августа с 10:00 (мск) в режиме онлайн в разделе «Интернет-вещание» на портале Президентской библиотеки в соответствии с программой прямых трансляций мероприятий. Обращаем ваше внимание, что непосредственно перед просмотром вебинара в разделе «Интернет-вещание» необходимо обновить страницу портала.

На портале Президентской библиотеки можно получить также всю информацию о прошедших и предстоящих вебинарах в разделе «Вебинары», а сведения о центрах удалённого доступа – в разделе «Центры удалённого доступа».

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки