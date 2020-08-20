Путаница (неразбериха). Корней Чуковский. 1926 года.

/Культура/

Москва. Радуга.

Замяукали котята:

«Надоело нам мяукать!

Мы хотим, как поросята,

Хрюкать!»

А за ними и утята:

«Не желаем больше крякать!

Мы хотим, как лягушата,

Квакать!»

Свинки замяукали:

Мяу, мяу!

Кошечки захрюкали:

Хрю, хрю, хрю!

Уточки заквакали:

Ква, ква, ква!

Курочки закрякали:

Кря, кря, кря!

Воробышек прискакал

И коровой замычал:

Му-у-у!

Прибежал медведь

И давай реветь:

Ку-ка-ре-ку!