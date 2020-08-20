/Культура/
Замяукали котята:
А за ними и утята:
Свинки замяукали:
Кошечки захрюкали:
Уточки заквакали:
Курочки закрякали:
Прибежал медведь
Путаница (неразбериха). Корней Чуковский. 1926 года.
Москва. Радуга.
Замяукали котята:
«Надоело нам мяукать!
Мы хотим, как поросята,
Хрюкать!»
А за ними и утята:
«Не желаем больше крякать!
Мы хотим, как лягушата,
Квакать!»
Свинки замяукали:
Мяу, мяу!
Кошечки захрюкали:
Хрю, хрю, хрю!
Уточки заквакали:
Ква, ква, ква!
Курочки закрякали:
Кря, кря, кря!
Воробышек прискакал
И коровой замычал:
Му-у-у!
Прибежал медведь
И давай реветь:
Ку-ка-ре-ку!