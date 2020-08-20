19 августа. Библиотеки в социальных сетях

/Культура/

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко

В рубрике «Литературная среда» представлена рекомендуемая библиотекарями книга Александра Николаенко «Небесный почтальон Федя Булкин».

Она про внука Федю и бабушку, которые остались совсем одни после неожиданной гибели родителей Феди. Книга - это диалоги внука и бабушки обо всем на свете. Написано очень пронзительно и душевно. Можно сказать, что это в чем-то «Похороните меня за плинтусом» наоборот. Чудесная бабушка, которая простыми истинами учит жить своего внука в согласии не только с самим собой, но и со всеми. В них - вера, открытость, искренность, чистота, правда, доброта. В них - жизнь. Федя получает от бабушки уроки жизни. Они помогут ему стать Человеком.

Это книга, к которой захочется вернуться ещё не раз и наслаждаться языком, стилем, сюжетом без сюжета.

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова

Опубликован информационный пост об одном из самых популярных в народе праздников. Яблочный Спас - это народное название праздника Преображение Господне. Праздник посвящен Иисусу — Спасителю, поэтому в народе он получил название Спас.

«Во Франции насчитывается больше людей, знающих его песни, чем людей, умеющих читать, и любой мальчишка из церковного хора споёт эти песни лучше, чем ритуальные псалмы». Газета «Трибюн». 1833 г.

Информационный пост, посвященный 240-летию со дня рождения Пьера Жана Беранже, знакомит подписчиков с творчеством французского поэта и сочинителя песен, известного, прежде всего, своими сатирическими произведениями.

Пьер Жан Беранже как-то заметил, что он, наверное, единственный поэт XIX столетия, который прославился, не прибегая к услугам печатного станка. Своей известностью Беранже обязан песне — жанру, впервые перенесённому им из сферы народного творчества в «высокую» литературу.

С целью профилактики детского травматизма опубликован пост-плакат под названием «Внимание – дорожные «ловушки». Он призван уберечь детей от неправильного поведения вблизи проезжей части дороги.

Библиотека-филиал № 8

Информационный пост в рубрике «Этот день в истории» посвящен американцу Гейлу Бордену, который 19 августа 1856 года запатентовал способ получения сгущённого молока.

Борден был страстным изобретателем, причем больше всего его интересовали способы консервации различных продуктов. Первые опыты были неудачными, однако потом ему удалось подсмотреть решение в религиозной секте, куда однажды приехал навестить своих детей.

Библиотека-филиал № 10 п. Цемдолина

Информационный пост «Яблочный Спас» посвящен празднику, связанному с целым рядом примет и обрядов, которые, в основном, соотносились с Успенским постом и были посвящены проводам лета и чествованию нового урожая. Главная традиция — освящать на Яблочный Спас плоды нового урожая, в первую очередь яблоки, а также виноград и другие дары земли. Считалось, что освященные в Яблочный Спас плоды приобретают целебную силу и как нельзя лучше подходят для «спасения» в Успенский пост.

Библиотека-филиал № 11 с. Мысхако

Сотрудники библиотеки подготовили и опубликовали пост обзор книг «Поэты Кубани».

В обзор вошли сборники стихов кубанских авторов.

Много в Краснодарском крае мастеров слова, пишущих прекрасные стихи, воспевающих малую Родину. Кубанские поэты Виктор Подкопаев, Валентина Саакова, Кронид Обойщиков, Сергей Хохлов, Виталий Бакалдин, Иван Варавва – гордость краевой литературы. У каждого из них есть свои любимые места. Но в творчестве того или иного автора явственно слышно одно объединяющее их чувство – всеобъятная любовь.

Библиотека-филиал № 14 п. Южная Озереевка

К Всемирному дню фотографии опубликован пост «Секреты фотографии».

Изобретению, без которого, кажется, совершенно немыслима наша жизнь, фотографии, всего-то 181 год. Сегодня фотоснимки – это и бесценное хранилище памяти, и серьезная работа, и насущная необходимость, и хобби...

Пост знакомит подписчиков с историей фотографии.

Источник: ЦГБ им. Баллиона