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«Ветры борьбы и тревог в поэзии Евгения Цыганко»

(К 90-летию со дня рождения)

Новороссийский поэт Евгений Павлович Цыганко посвятил свои стихотворения морю и военно-морскому флоту, издал несколько книг, был опубликован в коллективных сборниках, известных газетах и журналах.

 В день 90-летия поэта читатели молодежной библиотеки им. М. Горького узнали о его жизни и творчестве из видеоролика «Ветры борьбы и тревог в поэзии Евгения Цыганко», опубликованного в соцсетях.

Источник: ЦГБ им. Баллиона

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Категория: Новости / Культура

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