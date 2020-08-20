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(К 90-летию со дня рождения)

Новороссийский поэт Евгений Павлович Цыганко посвятил свои стихотворения морю и военно-морскому флоту, издал несколько книг, был опубликован в коллективных сборниках, известных газетах и журналах.

В день 90-летия поэта читатели молодежной библиотеки им. М. Горького узнали о его жизни и творчестве из видеоролика «Ветры борьбы и тревог в поэзии Евгения Цыганко», опубликованного в соцсетях.

Источник: ЦГБ им. Баллиона