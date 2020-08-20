18 августа в России прошел День географа

/Культура/

В 2020 году в России появился новый профессиональный праздник — День географа.

Он отмечается 18 августа. В этот день в 1845 году было основано Русское географическое общество. За 175 лет оно не раз меняло своё название, но сейчас известно под тем самым, первоначальным. Разве что без указания принадлежности Императорскому дому.

Информационная активность библиотек Новороссийска в этот день была посвящено именно этому празднику.

Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона

Давно ли вы брали в руки атлас или глобус? А смотрели на карту мира через специальные картографические сервисы? Есть такая редкая и интересная профессия – географ.

Публичный центр правовой информации библиотеки знакомит подписчиков со всеми официальными датами, особенностями, о том, когда, в связи с чем был установлен этот праздник и люди каких профессий его отмечают, и какие проводятся мероприятия в этот день.

Сотрудники отдела массовой работы библиотеки разместили в социальных сетях учреждения информационный пост с актуальной информацией из истории учреждения Русского Географического Общества.

Из заметки подписчики смоги узнать о том, кто выступил с инициативой учреждения РГО, в каком это произошло году, и какие цели были поставлены перед данной организацией. Также в публикации были перечислены заслуги русского географического общества на своем поприще.

Так же подписчикам была предложена познавательная тематическая викторина «География мира».

Текст содержал в себе 10 разноплановых вопросов и имел целью проверку базовых знаний по географии.

С целью расширения кругозора и развития познавательного интереса к изучению географии сотрудники отдела «Молодёжный проспект» представили красочную видео презентацию «Самые красивые места планеты».

Ведь изучать географию можно не только по строгим школьным учебникам, атласам и энциклопедическим изданиям.

В социальной сети ВК опубликована викторина «Насколько ты географ», которая проверит общие знания мировой географии и поможет в образовании, т.к. правильный ответ содержит развёрнутое пояснение.

И если удастся правильно ответить на 10 из 14 предложенных вопросов, значит труд учителя географии был не напрасен.

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко

На странице @biblioteka_pavlenko в социальной сети Инстаграм состоялся прямой эфир «Вокруг света по страницам книг». Он прошел в формате литературного обзора и был посвящен Дню географа.

Литературный обзор разделен на 3 части.

В первой части представлены следующие книги: «Страны мира», «Африка», «100 мест, исполняющих желания», «Атлас мира». В этих книгах идет непосредственное описание стран и разных уголков земного шара.

Во второй части прямого эфира сотрудник библиотеки познакомила с книгами о разных природных явлениях: Т. Олейник «Великие природные катастрофы» Л. Д. Куше «Бермудский треугольник», В. Песков «Странствия».

Третья часть обзора представлена художественными книгами: Г. Дженнингс «Путешественник», В. Ирвинг «Рассказы путешественника», Ш. Стрэйд «Дикая».

Библиотека-филиал № 2 им. А.П. Чехова п. Гайдук

В череде мероприятий празднования Дня географа на странице соцсети ВКонтакте опубликованы видео посты с авторскими видео презентациями заведующей библиотекой Шпетной Натальи Константиновны:

«Место России в мире и политико-государственное устройство РФ». Материал видео презентации в яркой и красочной форме доводит до читателей следующие сведения:

- площадь, население, национальный состав, природные ресурсы России;

- место России как мирового лидера по запасам и разнообразию природных ресурсов, входящей в первую десятку стран по величине ВВП, одной из пяти постоянных членов ООН с правом решающего голоса, члена «большой восьмерки»;

- первое место в мире по доле лиц с высшим образованием среди населения страны, первое место по количеству женщин на руководящих должностях, первое место в мире по доле женщин среди руководителей компаний;

- дана оценка современному состоянию экономики, науки и техники.

«Русские первооткрыватели и путешественники». Видео презентация содержит материалы о первой и второй русской кругосветной экспедиции, об освоении русской Америки и Дальнего Востока. В дополнение к авторской видео презентации читателям представлены документальные фильмы цикла «По следам великих русских путешественников» из коллекции библиотеки.

«Великие географические открытия».

Материал рассказывает об открытии Антарктиды, экспедициях Н.Н. Миклухо-Маклая, В.В. Юнкера, Ф.П. Литке.

В последнем кадре приведена цитата из стихотворения поэта Н.С. Тихонова.

Дополняет материал авторской видео презентации лекция Ведюшкина В.А. «Что такое великие географические открытия и как они изменили мир», а также документальные фильмы:

«Кругосветное плавание»,

«По следам великих русских путешественников»,

«Победа капитана Кука»,

«Облик Земли»,

«Великие географические открытия Васко да Гамы».

«Русская американская компания». Материал дает перечень русских поселений в Америке, многочисленные фотографии, сведения из жизни А.А. Баранова, Н.П. Резанова, - людей, сыгравших огромную роль в освоении русской Америки.

Дополняет материал авторской видео презентации документальные фильмы из цикла «Дикая природа».

Библиотека-филиал № 4 им. А.С. Пушкина

Информационный видеоролик «Информ-дайджест» знакомит подписчиков с Русским географическим обществом: история его основания, чем занимаются его участники, и какие проекты проводило РГО в последнее время.

Также сотрудник библиотеки показал фотоработы из ближайшего проведенного проекта РГО - фотоконкурса 2020 года «Самая красивая страна».

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова

18 августа 1845 году был подписан Высочайший указ об учреждении Императорского Русского географического общества. РГО стало одной из первых общественных организаций нашей страны и вошло в четвёрку старейших географических обществ мира. При этом не менее важно, что РГО ни на один день не прекращало свою работу: ни в тяжелые революционные годы, ни в блокаду, ни во время переходного периода 1990-х. И на всех этапах истории нашей страны Общество совершало географические подвиги — спасало заповедники, прокладывало Дорогу жизни, сохраняло уникальные научные собрания и коллекции. Об этом информационный пост.

Опубликован видео ролик «Природа России».

Россия - это изумительная страна, она имеет свою интересную историю и славится разнообразием традиций. Но если речь заходит о красоте, то непременно, речь пойдет о природе, так как природа России самая неповторимая

Библиотека-филиал № 8

Русское географическое общество — единственная в России общественная организация, непрерывно существующая с момента создания в 1845 году.

Информационный материал дополнен видео о деятельности географического общества сегодня.

Библиотека-филиал № 9 п. Верхнебаканский

В связи с празднованием Дня географа сотрудники библиотеки подготовили публикацию в ОК об истории создания Русского географического общества (РГО), а также краткое описание деятельности Краснодарского регионального отделения РГО.

Акцент сделан на проекте «Раскрывая тайны линкора «Императрица Екатерина Великая». Была затронута тема создания линкора, его роль в годы гражданской и Великой Отечественной войн и дальнейшая судьба.

В социальной сети Инстаграм был опубликован пост – обзор литературы географической направленности для детей, где пользователи смогли ознакомиться со специальной литературой, в которой в доступной и интересной форме представлены географические открытия, исследования, интересные факты из жизни легендарных исследователей и мореплавателей.

Библиотека-филиал № 10 п. Цемдолина

Опубликована видео-презентация под названием «Русское географическое общество», рассказывающая об основании, задачах и деятельности в научной и просветительской сферах, учредителях, музее, архиве РГО и о роли этой организации в настоящее время.

Библиотека-филиал № 12 п. Кирилловка

Цикл информационных постов «География: история и развитие» от сотрудников библиотеки даёт ответы на такие вопросы, как: что в представлении древних людей такое Земля, кто был родоначальником географии, кто такие первооткрыватели и путешественники, что такое география ХVII; знакомит с географами древности, с великими открытиями ХIX века и рассказывает о задачах современной географии

Библиотека-филиал № 14 п. Южная Озереевка

Информационный пост посвящен Русскому географическому обществу.

Подписчики познакомились с историей организации, ее деятельностью в освоение Сибири, Дальнего Востока, Мирового океана, в развитии мореплавания и открытии новых земель, с основными целями в работе и именами выдающихся ученых, путешественников и исследователей.

Библиотека-филиал № 16 ст. Раевской

Опубликован информационный пост «Русское географическое общество», который дает общее представление о Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество»: знакомит с главной его задачей, отмечает большую роль экспедиций РГО, в развитии мореплавания, открытии и изучении новых земель, в становлении метеорологии и климатологии.

В информационном посте дана также краткая историческая справка об образовании РГО

Подписчикам предложена видео викторина «Как хорошо ты знаешь географию России?», которая дает возможность проверить свои знания по географии нашей Родины.

Вопросы, представленные в ней, распределены на 5 категорий: «Самые-самые», «Что это? Где это?», «Путешественники», «Водоемы», «А знаете ли Вы…?». За каждым вопросом следует правильный ответ. Так, даже не зная ответов, можно узнать много нового интересного о географических объектах, фактах и путешественниках Российской Федерации.

Библиотека-филиал № 17 ст. Натухаевской

Для подписчиков библиотекари подготовили медиа-путешествие под названием «Открывая неведомые дали», в ходе которого все желающие смогли посетить неведомые места земного шара и ещё раз насладиться этими удивительными дарами планеты Земля

Молодежная библиотека-филиал № 18 им. М. Горького

Из видео ролика «Заповедные тропы» подписчики библиотеки узнали о Государственном природном заповеднике «Утриш», созданном в 2010 году, расположенном на побережье Чёрного моря к юго-востоку от Анапы и занимающем значительную часть полуострова Абрау - 9848 га, включая небольшой участок акватории.

Источник: ЦГБ им. Баллиона