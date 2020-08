20 августа. Библиотеки в социальных сетях

/Культура/

Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона

Информационный пост от сотрудников отдела «Молодежный Проспект» посвящен великому мечтателю – Рею Бредбери и приурочен к 100-летию со дня рождения писателя.

Подписчики узнали интересные факты из биографии писателя, о книгах, с которыми он приобрел популярность, также любителям аудиокниг было предложено прослушать несколько популярных произведений автора: "Дух Скорости", "451 Градус по Фаренгейту", "Приснился мне Город", "Вино из одуванчиков".

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко

В рубрике «Краеведческий четверг» знакомство с книгой Галины Кольцевой «Улицы Новороссийска рассказывают». Книга повествует об улицах Новороссийска, о тех людях и событиях, в честь которых они названы, о тайнах «уличной» истории города.

Галина Кольцевая стала первым человеком, систематизировавшим сведения о названии улиц города Новороссийска. Более шестисот названий улиц разделено на главы: улицы, относящиеся к периоду Великой Отечественной войны; улицы, носящие имена писателей и поэтов; улицы, названные в честь других выдающихся людей, деятелей науки и политики, борцов за Советскую власть; улицы с информативными названиями. Одна из глав книги рассказывает об именах дореволюционного периода.

По этой книге можно изучать историю, причем не только историю Новороссийска. Не удивительно, что второе издание книги, как и первое, стало бестселлером.

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова

Информационный пост посвящен полюбившемуся и детям и взрослым мультяшному герою – Чебурашке.

В 1966 г. в советской литературе появился новый персонаж – маленький зверек неизвестного происхождения со странным именем Чебурашка. 20 августа отмечают День рождения Чебурашки.

Отец именинника Эдуард Успенский. Герой появился в книге о крокодиле Гене и его друзьях, но становиться ключевой фигурой не планировался. В 1969 г. готовился мультфильм по книге Успенского, и художник Леонид Шварцман нарисовал привлекательного персонажа, который превратился в одного из главных героев. Маленький, но с большим добрым сердцем, он быстро завоевал любовь зрителей.

Информационный пост об одном из самых необычных дней - Всемирном дне лени.

В 1984 году в колумбийском городе Итагуи проходил международный фестиваль промышленников. В последний день мероприятия участникам предложили забыть о делах, расслабиться и отдохнуть. Идея понравилась, и со следующего года праздник под девизом «За право на лень» стали отмечать в других странах.

Периодически лениться полезно для здоровья. Длительное переутомление ведет к стрессам, ослаблению иммунитета, развитию инфекционных и системных заболеваний.

Библиотека-филиал № 8

Информационный пост в рубрике «Этот день в истории» рассказывает о дне, когда в 1969 году The Beatles в последний раз встретились в студии звукозаписи, завершив работу над альбомом «Abbey Road». Это был хронологически последний записанный альбом The Beatles — «Let It Be» вышел позже, хотя записывался до «Abbey Road».

The Beatles — это такой коллективный Пушкин от поп-музыки: группа, которая аккумулировала все самое важное, самое яркое и самое захватывающее, что было в поп-культуре конца 1950-х — начала 1960-х, а затем, оттолкнувшись от этого, выдумала бесчисленное множество новых форм, методов и подходов.

Продолжая рубрику «Читаем летом», библиотекари предлодили подписчикам аудиокнигу М. Лермонтова «Мцыри» в исполнении Сергея Бехтерева.

Библиотека-филиал № 9 п. Верхнебаканский

Информационный пост «Памятники Новороссийска: истории и судьбы» предлагает подписчикам исторический обзор.

На территории города находится 338 исторических памятников. Из них 86 военных, 39 братских могил и военных захоронений, 8 памятников федерального значения, 78 – краевого.

Пост-обзор разделен на 4 части:

- Скульптурные сооружения как дань памяти воинам-защитникам Новороссийска в годы Великой Отечественной войны.

- Памятники-персоналии.

- Необычные памятники.

- Образы женщин в исторической памяти Новороссийска.

Библиотека-филиал № 10 п. Цемдолина

Детский травматизм – серьезная проблема и только общими усилиями можно оградить детей от беды.

Не последнее место в классификации детского травматизма занимает школьный травматизм.

Большинство повреждений (до 80 процентов) школьники получают во время перемен. В коридорах после урока одномоментно скапливается большое количество детей, они бегают, выплескивая скопившуюся за урок энергию, сталкиваются, падают — травмы неизбежны.

Что же должен сделать каждый из школьников, чтобы не было в школе травм? Подписчики найдут ответы в подготовленной сотрудниками библиотеки видео презентации.

Библиотека-филиал № 11 с. Мысхако

Сотрудники библиотеки рассказали подписчикам об интересных фактах из литературной жизни писателей и поэтов в посте под названием «Кубань вдохновляющая!»

Со времени высадки первого десанта казаков прошли столетия. Как менялись времена и нравы, известно из документальных источников. Не менее интересны следы, оставленные в литературном творчестве и биографиях русских классиков.

Библиотека-филиал № 12 п. Кирилловка

Опубликован информационный пост «К 100 - летию Рэя Брэдбери» (1920 - 2012).

При упоминании имени Рэя Брэдбери каждый подумает об увлекательнейших фантастических романах. Рэй Брэдбери — один из лучших писателей-фантастов, обладатель ряда литературных наград, в том числе и в жанре фантастики. Однако Брэдбери писателем-фантастом себя не считал.

Из поста подписчики узнали, когда родился, под каким псевдонимом писал, в каком возрасте начал заниматься литературой, когда увидели свет его первые произведения и еще много интересного из биографии знаменитого писателя.

Библиотека-филиал № 14 п. Южная Озереевка

Информационный пост посвящен дню рождения Чебурашки – это необычный детский праздник, который любят и малыши, и их родители, так как при виде наивного и пушистого главного героя расплываются в улыбке даже самые хмурые люди.

За свою жизнь в книгах и кино он стал самым экономически успешным мультяшным персонажем. Он покорил не только СССР, но Запад и Японию.

Образ Чебурашки был придуман в 1966 году, а на телевидении он появился в 1969 году. Чебурашка стал популярен после выхода мультфильма «Крокодил Гена».

Источник: ЦГБ им. Баллиона