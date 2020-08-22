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Вокалистка института культуры получила Гран-при международного конкурса

Студентка кафедры эстрадно-джазового пения Краснодарского государственного института культуры Екатерина Кайдалова завоевала Гран-при на Международном творческом конкурсе "Мир Огромный". Вокалистка представила номер "Разведка" в номинации "Эстрадный вокал" (возрастная категория: 19-25 лет).

Среди членов профессионального жюри – педагог по вокалу известного проекта "Голос. Дети" Светлана Коротеева.

Студентка учится на четвертом курсе. Педагог – доцент кафедры Оксана Леурда. Руководитель – заведующая кафедрой эстрадно-джазового пения, доцент Наталья Дегтярева.

Источник: https://kgik1966.ru/press-sluzhba

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Категория: Новости / Культура

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