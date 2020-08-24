Президентская библиотека ко дню рождения Ивана IV

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490 лет назад, 25 августа 1530 года на свет появился будущий первый венчанный на трон русский царь – Иван IV Васильевич Грозный.

Иван, получивший при крещении имя Тит-Смарагд-Иоанн Васильевич Рюрик, был сыном великого князя Московского Василия III и его второй жены Елены Васильевны Глинской. Развод и новый брак великого князя вызвали недовольство княжеско-боярской знати, воспринявшей это «…как удар по престижу знатных родов Русского государства и оскорбление их, …нежелание считаться с позицией боярства», – считал историк, профессор Иван Смирнов, автор труда «Иван Грозный» (1944), с которым можно ознакомиться в электронном читальном зале Президентской библиотеки.

Неоднозначной исторической фигуре Ивана Грозного посвящены также работы драматурга и историка Николая Полевого «Царствование Иоанна Грознаго» (1859), писателя Евгения Соловьёва «Иоанн Грозный: его жизнь и государственная деятельность» (1893) и другие; документы той эпохи и разнообразные исследовательские материалы в подборке «Великий князь. Царь» в масштабной коллекции Президентской библиотеки «Государственная власть» и подробная информация в разделе День в истории, доступных на портале учреждения.

Василий III умер, когда его сыну было 3 года, и управление государством перешло к вдове князя Елене и боярской Думе. Пять лет правления великой княгини Елены до её смерти в 1538 году были эпохой борьбы за власть боярских семейств, дворцовых заговоров, переворотов и казней. Как писал академик Сергей Платонов в издании «Иван Грозный (1530–1584)» (1923), Ивану «…пришлось пережить тяжёлое время сиротского детства и связанной с ним нравственной порчи. <…> Не идейную борьбу, не крупные политические столкновения, а мелкую вражду и злобу, низкие интриги и насилия, грабительство и произвол – всё это ему приходилось изо дня в день наблюдать и терпеть на себе».

По мнению многих исследователей, такая обстановка в детские годы повлияла на характер будущего царя. Евгений Соловьёв приводит слова современника Ивана Грозного: «…муж чуднаго рассуждения, в науке книжного поучения доволен и многоречив зело, ко ополчению дерзостен и за своё отечество стоятелен. На рабы своя, от бога данныя ему, жестокосерд велми, и на пролитие крови и на убиение дерзостен и неумолим; множество народу от мала до велика при царстве своём погуби, и многия грады свои поплени, и многия святительския чины заточи и смертию немилостивою погуби… Той же царь Иван многая благая сотвори, воинство велми любяше и требующия ими от сокровища своего неоскудно подаваше».

В декабре 1546 года 16-летний Иван в присутствии бояр получил у своего наставника, митрополита Макария, благословение на женитьбу и, как сказано в историческом очерке «Царь Иван Васильевич Грозный» (1868), «тогда Иоанн объявил боярам своё другое намерение: „ещё до женитьбы исполнить древний обряд предков его и венчаться на царство“. Он велел Митрополиту и боярам готовиться к этому великому торжеству», которое и состоялось 16 января 1547 года в Успенском соборе Московского Кремля.

После московских пожаров и восстания 1547 года вокруг молодого царя сформировался круг лиц, который князь Андрей Курбский назвал «Избранной радой», а сам Иван «собацким собранием», ставший неформальным правительством до 1560 года. Совместно с «Избранной радой» царь провёл ряд реформ.

«Нет сомнения в том, что реформы 50-х годов XVI века представляли собою систему мероприятий, охвативших многие стороны московской жизни: местное управление в связи с различными формами самоуправления и с упорядочением служилого класса и поместного землевладения; податную организацию в связи с лучшим обеспечением служилых людей и с улучшением самой их службы; военное устройство, церковно-общественную жизнь, книжное дело и многое другое», – так охарактеризованы эти преобразования во вступлении к упомянутой книге Сергея Платонова.

«Апология абсолютизма и национального единства, сознание вселенской роли Москвы и в связи с ним стремление к общению с другими народностями – вот те идеи и стремления века, которыми определились основы миросозерцания Грозного», – отмечал Сергей Платонов. Для реализации этих идей и стремлений требовались определённые условия, которые перечислил в своей работе Иван Смирнов: «Активная внешняя политика – и в первую очередь Восточная политика – являлась одним из важнейших средств для укрепления и дальнейшего развития русского национального государства. <…> Необходимым условием развития Русского государства являлось укрепление экономических и культурных связей с Западной Европой… Между тем Русское государство в XVI в. фактически не имело надёжных форм и путей для сношений с западноевропейскими странами, ибо было отделено от Западной Европы враждебными ему государствами: Польско-Литовским государством и Ливонией».

Внешняя политика Ивана Грозного в первый период его царствования, до начала 60-х годов, была успешной. Третий восточный поход русских войск в 1552 году завершился взятием Казани, в 1556 году окончательно была покорена Астрахань. После разгрома шведов в 1557 году было заключено перемирие со Швецией. Начавшаяся в 1558 году война с Ливонией привела к ликвидации Ливонской конфедерации. К 1563 году Иван IV был на вершине могущества, военно-организационной славы и популярности.

Но с начала 1564 года по вине царских воевод последовал ряд неудач и поражений в продолжавшейся войне с Великим княжеством Литовским; князь Курбский, командовавший русскими войсками в Ливонии, перешёл на сторону врага. Боярство было против продолжения войны на Западе, и Иван Грозный ответил на это недовольство репрессивными мерами, создав опричнину. «Началом политики опричнины явилось создание чрезвычайного аппарата власти, не связанного никакими традициями, ограничивающими самодержавную власть… и особого же „опричного“ войска», – писал Платонов.

С 1570 по 1577 год Россия успешно сражалась со Швецией, наиболее опасным противником на Западе. В 1577 году в войну против русского государства вступила Польша во главе с только что избранным королём Баторием. Последний период Ливонской войны был неудачным для России, которой приходилось сражаться сразу с двумя сильнейшими в военном отношении противниками и одновременно преодолевать внутренний кризис, вызванный опричниной.

Итогом войны стало заключение в 1582 году 10-летнего перемирия с Речью Посполитой – Польско-Литовским государством, а в 1583 – трёхлетнего перемирия со Швецией. Как считал Платонов, «Ливонская война, начавшаяся как раз в середине царствования Ивана Грозного и закончившаяся всего за несколько месяцев до его смерти, – по справедливости может быть названа делом жизни царя Ивана Васильевича».

Умер Иван IV Грозный в Москве 18 марта 1584 года. Похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля, рядом с сыном Иваном.

Источник: пресс-служба Президентской библиотеки