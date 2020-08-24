Прямой эфир «Гордо реет триколор»

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В прямом эфире социальной сети Инстаграм на странице Центральной городской библиотеки им. Э. Э. Баллиона 21 августа состоялось информационно-познавательное мероприятие «Гордо реет триколор», приуроченное ко Дню флага Российской Федерации.

Мероприятие началось с сообщения ведущей. Марианна Дитко, сотрудник отдела массовой работы, пересказала гостям трансляции историю флага России. Было отмечено, что текущий государственный флаг был принят 21 августа 1991 года. Сейчас большинство историков считают, что российский флаг в современном виде появился во времена Петра I, а точнее - его визита в Нидерланды в 1699 году. В процессе поездки он пришел к выводу, что России нужно военно-морское знамя. Он придумал российский флаг, похожий на флаг Нидерландов. Также ведущая мероприятия рассказала и о периоде существования Советского союза и великом красном знамени.

Вторая часть мероприятия проходила в формате литературных чтений. Новороссийская поэтесса, участница клуба старожилов и хранителей истории «ИСТОКИ» Чернышева Валентина Петровна прочла несколько собственных стихотворений о России.

В числе прочитанных произведений были: «Родной уголок», «Новороссийск», отрывок из рассказов «Гроза» и «Путешествие по родной стране». После были показаны тематические видеоклипы: «Моя Зея» и «Матушка Россия».

Ссылка на публикацию:

https://vk.com/novorossbiblioteka?w=wall-25663784_7981

Источник: ЦГБ им. Баллиона