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22 августа библиотеки Новороссийска приняли участие в праздновании Дня Российского Флага.

Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона

Тематическое поздравление к торжественному дню подготовили сотрудники отдела массовой работы библиотеки и разместили его в социальных сетях учреждения.

Публикация – стихотворение ко Дню флага России также появилась в социальной сети Инстаграм.

В заметке было представлено тематическое произведение Александра Латаева о России. Пост был дополнен образной картинкой.

Юные активисты отдела массовой работы библиотеки и присоединились к конкурсу рисунков ко Дню флага России и подготовили интересные красочные работы с изображением государственного символа, размещенные в Инстаграм учреждения.

В рубрике «Тот самый день» от сотрудников Публичного центра правовой информации опубликован информационный пост, напоминающий подписчикам о том, что День Государственного флага РФ установлен 20 августа 1994 г. указом президента РФ Бориса Ельцина, отмечается ежегодно. Государственный флаг - один из официальных символов страны.

25 декабря 2000 г. президент РФ Владимир Путин подписал конституционный федеральный закон "О Государственном флаге Российской Федерации". В нем говорится: "Государственный флаг Российской Федерации представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней - белого, средней - синего и нижней - красного цвета".

Интересные факты о происхождении национального флага, а также о том, как менялся его облик на протяжении стольких лет, и как в итоге различные правители России привели его к триколору, который всем и знаком, узнали подписчики сообществ в социальных сетях от сотрудников отдела «Молодежный проспект».

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко

Поднятый впервые более трёх столетий назад, бело-сине-красный триколор сегодня — один из главных символов Российской Федерации. 22 августа 1991 года Верховный совет постановил считать государственным флагом Российской Федерации «полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой и алой полос». В 1994 году указом президента был установлен День государственного флага Российской Федерации — 22 августа.

В наши дни флаг России — её официальный государственный символ в соответствии с действующей Конституцией, наряду с гимном и гербом. Используемый в наши дни трёхцветный флаг был с Россией в непростые моменты её истории и сейчас он, прежде всего, символизирует преемственность поколений.

Сотрудники и читатели библиотеки приняли участие в акции, проводимой сообществом «Большая перемена» в социальной сети ВК. На странице сообщества была размещена Квиз-викторина на знание истории Государственного флага России.

Библиотека-филиал № 2 им. А.П. Чехова п. Гайдук

Опубликован видео пост «Флаг РФ: история и современность», который включил в себя три авторских видео презентации:

- «Флаг РФ: история и современность»;

- «Государственные символы России;

- «Великие победы российского народа».

В яркой и доступной для детей и юношества форме было рассказано о том, что национальный символ России - трёхцветный флаг насчитывает 300- летнюю историю.

В видео презентации о Государственных символах было рассказано не только об официальных атрибутах РФ, но и о тех, которые прочно вошли в самосознание российского народа, например, о матрешке.

Говоря о Российском флаге, целесообразно было вспомнить и о победах, которые совершались под различными боевыми знаменами, поэтому кроме авторских видео презентаций в пост было включено видео из коллекции библиотеки – «Боевое знамя – символ воинской доблести».

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова

Сотрудники предложили подписчикам принять участие в онлайн викторина «Белый, синий, красный» и ответить на таки вопросы, как: Откуда взялся такой символ, как флаг? Кто является «отцом» триколора? Почему именно эти три цвета: белый, синий, красный, представлены на полотнище флага?

Библиотека-филиал № 8

Сотрудники библиотеки в соцсетях рассказали подписчикам о том, откуда произошел праздник и почему его принято отмечать именно 22 августа.

В этот день в 1991 году, во время траурного митинга по погибшим во время событий августовского путча манифестанты вынесли огромное бело-лазорево-красное полотнище.

Также из выложенного видео можно узнать об истории флага с древнейших времен и до наших дней.

Также библиотека приняла участие в акции «Мой флаг, моя история», опубликовав на своих страницах поздравления от ребят - постоянных посетителей.

Библиотека-филиал № 10 п. Цемдолина

Ко дню флага России библиотекарями был создан поздравительный информационный пост под названием «Мой флаг, моя история» с музыкальным сопровождением – гимнами России и города Новороссийска. Также был использован фрагмент из видео ролика «Флаг России. История в картинках для детей и взрослых».

Библиотека-филиал № 14 с. Южная Озереевка

Опубликован информационный пост «Трехцветный и гордый Отечества флаг!», в котором библиотекари знакомят подписчиков с историей государственного триколора.

Библиотека-филиал № 16 ст. Раевской

Опубликована видео презентация «Три цвета России», которая дает подписчикам общее представление о государственном празднике - о Дне флага Российской Федерации. В ней представлена краткая историческая справка о российском триколоре, что означают три цвета флага: белый - символ справедливости, веры и духа народа, синий - символ воды и неба, символ мира, верности и правды, а красный - символ земли, отваги, мужества, героизма.

Ребята, а также их родители узнали интересную информацию о гербе России – что символизирует двуглавый орел и всадник, копьем поражающий черного дракона.

В конце опубликованного материала гости познакомились с пословицами и поговорками о Родине, смогли поломать голову над ребусами про государственные символы России.

Библиотека-филиал № 17 ст. Натухаевской

Видео пост «В символах России – история страны» от сотрудников библиотеки знакомит подписчиков с интересными фактами о флаге, о том, как он изменялся на протяжении времени и что сейчас означают цвета современного триколора.

Молодежная библиотека-филиал № 18 им. М. Горького

В День Государственного флага Российской Федерации библиотека приняла участие в КВИЗ - викторине «История Российского флага» и призвала молодых читателей так же поучаствовать.

Юная читательница библиотеки Милана Мингулова приняла участие в Конкуре детских рисунков (нарисовать и опубликовать в социальной сети фотографию рисунка флага) на День Государственного флага России.

Библиотека-филиал № 19 с. Абрау-Дюрсо

Ко Дню государственного флага РФ библиотекари на странице в Инстаграм разместили историко - информационный пост, «Белый, синий, красный цвет – символ славы и побед» в котором кратко познакомили подписчиков с историческими фактами, связанными с происхождением триколора.

Источник: ЦГБ им. Баллиона