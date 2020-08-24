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Библиотекари приняли участие в фоточеллендже «Цвета моей Родины»

Ко Дню Государственного флага Российской Федерации в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Большая перемена» состоялся  фоточеллендж «Цвета моей Родины», суть которого состояла в следующем:

сделай фото или фотоколлаж из нескольких снимков в своем населенном пункте на фоне достопримечательностей белого, красного или синего цветов. Обязательно твое присутствие на фото! Выложи работу в комментариях к этому посту. Передай эстафету своим друзьям и родственникам, отметив их в посте.

Сотрудники Электронного читального зала Баллионовской библиотеки выложил свои работы в комментариях, передав эстафету своим друзьям и родственникам, отметив их в посте.

Источник: ЦГБ им. Баллиона

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Категория: Новости / Культура

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