23 августа. Библиотеки в социальных сетях

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Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко

Информационный пост посвящен сказочному герою, вернее – памятнику сказочному герою.

В Копенгагене, в Дании, есть памятник Русалочке и на протяжении более сотни лет он остается символом города и страны в целом. Готовый памятник Русалочке подарили Копенгагену, так как именно в этом городе жил и писал свои сказки Ганс Христиан Андерсон. 23 августа 1913 года статуя заняла почетное место на побережье столицы.

Символом Дании скульптура стала после того, как американский журналист поведал историю статуи, описав историю превращения русалки в немую девушку, которой так и не суждено было стать счастливой. Композиция статуи также отображает географическое положение островного государства Дании, ведь она, как и Русалочка, со всех сторон окружена морем. Бронзовая скульптура была создана датским скульптором Эдвардом Эриксеном по заказу крупного пивовара и мецената Карла Якобсена, который был очарован балетом по этой сказке, посмотрев его в Королевском театре Копенгагена.

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова

23 августа в России ежегодно отмечается День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве.

Это День воинской славы РФ, он установлен в честь окончания последнего этапа битвы на Курской дуге, которая продолжалась с 5 июля по 23 августа 1943 года. Курская битва является одним из ключевых сражений Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, самым крупным танковым сражением в истории человечества, в нем участвовали около 2 млн человек, 6 тысяч танков, 4 тысячи самолетов.

Библиотека-филиал № 8

Информационный пост в рубрике «Этот день в истории» посвящённый самому известному символу Копенгагена.

23 августа 1913 года в Копенгагене открыт памятник Русалочке - героине сказки Ханса Кристиана Андерсена.

Как не было и нет более прославленного в мире человека среди подданных Датского королевства, так и Русалочка стала главной достопримечательностью его столицы.

Это самый романтический и грустный памятник в Дании. В начале 20 века эта милая героиня, выдуманная сказочником, навсегда поселилась в столичной гавани.

Многие полагают, что эта скульптура была установлена в честь великого сказочника из Оденсе, но это не так. Идеей ее создания загорелся изобретатель хмельного напитка Carlsberg Карл Якобсон, который презентовал городу эту милую бронзовую девушку.

Библиотека-филиал № 10 п. Цемдолина

Опубликован видео пост, приуроченный к 140 - летию со дня рождения писателя, романтика и мечтателя Александра Грина.

Автор знаменитых «Алых парусов» Александр Грин за свою жизнь написал около 400 произведений, может быть, не настолько знаменитых, но не менее хороших — это факт. Создав целый вымышленный мир, он населил его добром и милосердием, достучавшись до сердец миллионов читателей. Впрочем, на ниве поэзии Грин тоже отметился, опубликовав действительно талантливые стихи, да и в целом он был очень плодовитым автором.

Библиотека предлагает своим подписчикам видео - презентацию «Читайте книги Грина», которая поближе познакомит с жизнью и творчеством «самого романтичного писателя своей эпохи».

Источник: ЦГБ им. Баллиона