22 августа. Библиотеки в социальных

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Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона

Сотрудники отдела «Молодежный проспект» в социальной сети ВКонтакте начали литературный онлайн-квест "Под алыми парусами Александра Грина", приуроченный к 140-й годовщине со дня рождения писателя.

Первый пост был призван проверить знания подписчиков о «феерии» писателя – книге «Алые паруса».

Следите за постами и участвуйте в викторинах о биографии писателя и других его произведениях.

В целях профилактики травматизма опубликован информационный пост безопасности молодежи в летний период.

В небольшой заметке к анимационному фильму «Смешарики» подписчики вспомнили о правилах поведения и безопасности на тротуаре и пешеходных дорожках.

Библиотека-филиал № 4 им. А.С. Пушкина

27 августа 1955 года в Великобритании вышел в свет первый экземпляр "Книги рекордов Гиннесса", ставшей авторитетным источником разрешения споров на основе достоверных научных сведений. Изначально издание носило справочный характер и представляло собой своеобразный рейтинг мировых достижений граждан различных стран в области культуры, искусства, спорта, кино и телевидения, науки, СМИ, а также рекордов животных и природных явлений. Со временем записи стали дополняться неординарными и порой странными фактами, что только увеличило популярность и без того известного источника.

Сотрудники библиотеки в преддверии юбилея "Книги рекордов Гиннесса" опубликовали на страничках социальных сетей видеоролик «Уникальность нашего бытия», в котором рассказали историю ее создания, кому принадлежала идея создания, и о пяти рекордах, связанных с литературой и искусством.

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова

К 140 - летию со дня рождения Александра Грина опубликован информационный пост о русском писателе-прозаике и поэте, представителе неоромантизма, авторе философско-психологических, с элементами символической фантастики, произведений.

Грин начал печататься в 1906 году, всего опубликовал около четырёхсот произведений. Создатель вымышленной страны, которая благодаря критику К. Зелинскому получила название «Гринландия.

Опубликован информационный пост к 100 - летию со дня рождения Рэя Бредбери.

Американский писатель, известный по антиутопии «451 градус по Фаренгейту», циклу рассказов «Марсианские хроники» и частично автобиографической повести «Вино из одуванчиков».

За свою жизнь Брэдбери создал более восьмисот разных литературных произведений, в том числе несколько романов и повестей, сотни рассказов, десятки пьес, ряд статей, заметок и стихотворений.

Библиотека-филиал № 10 п. Цемдолина

Милосердие — сострадательное, доброжелательное, заботливое, любовное отношение к другому человеку. Противоположно равнодушию, жестокосердию, злонамеренности, враждебности, насилию. Информационный пост «Притча о милосердии» объясняет, что милосердный человек – это тот, у которого доброе, отзывчивое на чужую беду сердце.

Молодежная библиотека № 18 им. М. Горького

22 августа 1920 года родился мэтр фантастики, один из лучших писателей-фантастов и основоположник многих традиций жанра Рэй Брэдбери. Каждому любителю фантастики известно его имя, и сегодня писателю исполняется 100 лет!

О жизни и творчестве мэтра подписчики библиотеки узнали из видеоролика «Бессмертное наследие Рэя Брэдбери», опубликованного на страницах в социальных сетях.

Источник: ЦГБ им. Баллиона