21 августа. Библиотеки в социальных сетях

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Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона

Терроризм – одна из самых сложных проблем нашего времени и серьезная угроза международному миру и безопасности. От Таджикистана до Соединенного Королевства, от Багдада до Барселоны, эти беспощадные атаки потрясают всех нас. Ни одна страна не может считать, что имеет иммунитет, причем почти каждая национальность в мире становится жертвой террористических нападений.

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко

К 100-летнему юбилею со дня рождения Рэя Брэдбери - американского писателя, благодаря которому фантастика заняла достойное место в мире литературы, библиотекари подготовили литературную викторину.

Он - автор более восьмисот романов и повестей, рассказов и пьес. Но самыми известные произведения – это, безусловно, «Вино из одуванчиков», и «451 градус по Фаренгейту».

Биография Брэдбери удивительна. Он никогда не посещал литературных курсов и не учился в колледже, но уже в юности представлял собой человека чрезвычайно эрудированного. Он начал творческий путь с сочинения стихов, а спустя годы получил звание «мэтра фантастики». Он проработал много лет продавцом газет, а впоследствии получал миллионные гонорары за издание своих книг. И, наконец, Рэй Брэдбери, биография которого охватывает почти столетие, последние годы жизни был прикован к инвалидной коляске, однако не утратил чувства юмора и сетовал лишь на то, что не сможет дожить до столетнего юбилея. «А ведь сотня звучит солиднее», – сказал он в одном из своих последних интервью.

Состоялось знакомство подписчиков с литературным портретом Галины Кольцевой.

Кольцевая Галина Леонидовна – поэт, литератор, член литературного объединения «Родники», в 2016 г. принята в РСПЛ.

Галина Леонидовна публикуется в газетах «Новороссийский рабочий», «Акватория», журнале «Одиссей», альманахе «Черное море», сборнике «Родники». Стихи Кольцевой включены в поэтическую книгу «Город норд-остов».

Поэзия Кольцевой, отразившая нелегкий жизненный опыт, трагична по содержанию и интонации, однако проникнута верой в неиссякаемую силу душевной доброты, способной преодолеть любые, даже самые жестокие удары судьбы. Основная поэтическая форма – лирическая миниатюра.

В топонимическом исследовании «Улицы Новороссийска рассказывают» Кольцевая систематизировала сведения о названиях улиц города, подняла ряд важных социальных вопросов, связанных с развитием архитектуры и городского хозяйства.

Награждена грамотой Новороссийского городского исторического общества.

Источник: ЦГБ им. Баллиона