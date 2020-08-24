«Моя Россия – моя страна» - тема очередного занятия Английского дискуссионного клуба

/Культура/

«Российский флаг – символ единства, силы, процветания и благополучия нашей страны. Его цвета – белый, синий и красный – олицетворяют лучшие человеческие качества: благородство, честь, отвагу. Наш флаг – это наша история, это подвиги наших дедов и прадедов и достижения тех, кто хранит и развивает Россию сегодня» - такими словами начала заседание английского дискуссионного клуба его руководитель Дитко Марианна Николаевна. Онлайн-встреча в Skype-конференции состоялась 22 августа.

После вступительного слова началась основная работа над новой темой.

Сначала участники занятия записали тематическую лексику, полезные словосочетания.

После прочитали и перевели текст «Моя Россия – моя страна», в котором рассказывалась история учреждения флага, как государственного символа.

Затем состоялось чтение специального диалога, разыгранного по ролям.

И, наконец, любители английского языка выполнили ряд полезных упражнений.

Приглашаем стать участником английского клуба! Присоединяйтесь 29 августа в 14:00 к занятию в конференции Marianna English club (Skype). Тема – День Российского кино.

Источник: ЦГБ им. Баллиона