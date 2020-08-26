Ко Дню российского кино Президентская библиотека представляет фильмы об истории России

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27 августа в нашей стране по традиции отмечается День российского кино.

Президентская библиотека уделяет особое внимание хроникально-документальным лентам как самой достоверной летописи текущего времени. Она не только сформировала обширную электронную коллекцию «К Году российского кино», под знаком которого прошёл 2016 год, но и постоянно пополняет её новыми материалами, производит собственные фильмы по российской истории.

В коллекцию «К Году российского кино» включено более 600 единиц хранения: официальные документы, исследования, изобразительные материалы (афиши, плакаты, открытки и др.), раскрывающие различные аспекты развития отечественного кинематографа с начала XX века, а также представляющие отдельные фильмы и актёров российского и советского кино.

Другое важнейшее направление, которое ведётся Президентской библиотекой, – создание собственных документальных фильмов, посвящённых истории России.

Так, на портале учреждения можно посмотреть ленты, посвящённые истории и величественным соборам и монастырям Великого Новгорода: «Новгород. 1150 лет в истории Русского государства», цикл из четырёх фильмов «Русская икона в собрании Новгородского музея-заповедника», цикл из двух частей «Золотая кладовая Великого Новгорода», циклы «Спасённые фрески церкви Успения на Волотовом поле» и «Спасённые фрески Спаса на Ковалёве»; цикл «Граффити» – «Граффити Софийского собора Великого Новгорода», «Граффити Георгиевского собора Юрьева монастыря», «Граффити церкви Спаса на Нередице», «Надписи и рисунки-граффити в храмах Великого Новгорода»<.

Создана также документальная трилогия о Старой Ладоге, которая состоит из документальных фильмов «Стольный город», «Спасённые фрески Старой Ладоги. Церкви XII века», «Спасённые фрески Старой Ладоги. Церковь Святого Георгия».

Из последних киноновинок по истории России особенно интересны и актуальны фильм «Пограничный край» об истории Брянска, снятый на основе экспозиции Брянского государственного краеведческого музея, лента «Спасённые фрески Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря» в двух частях, а также фильм «Спасённые фрески Собора Рождества Богородицы Новгородского Антониева монастыря».

Продолжает реализовываться проект «Президентская летопись», который осуществляется во взаимодействии с Администрацией Президента Российской Федерации. В рамках проекта подготовлены ленты «Символы президентской власти», «Личная библиотека Президента Российской Федерации», «Обращаюсь к Президенту», «Архив Президента Российской Федерации». В производстве – картина «Парадная резиденция Президента России. Большой Кремлёвский дворец».

2020 год – особый в истории России, не так давно мы отметили 75-летие Великой Победы над фашистской Германией. Весомым вкладом в пополнение видеоконтента библиотеки стал фильм «Библиотечный фронт: 1941–1945 гг.», созданный Президентской библиотекой совместно с Библиотечной Ассамблеей Евразии. Его премьера состоялась 27 мая 2020 года, в Общероссийский день библиотек, и стала событием в библиотечном мире. Основная идея картины – отражение вклада библиотек и библиотекарей СССР в победу над фашизмом. Впервые в истории кино показана деятельность республиканских библиотек (в настоящее время – национальных библиотек стран СНГ) советских республик в период с 1941 по 1945 год на оккупированных территориях, на линии фронта, в тылу. Спасти бесценный библиотечный фонд страны удалось во многом благодаря слаженным действиям и беззаветной преданности своему делу советских библиотекарей. Ленту про этот без преувеличения подвиг теперь можно увидеть в открытом доступе в разделе «Аудиовизуальные материалы» на портале Президентской библиотеки и на YouTube-канале учреждения.

Видеинтервью «Дети блокадного Ленинграда. Интервью с Нинель Викторовной Краснолуцкой» дополнило цикл рассказов про блокадные времена. Тяжёлые блокадные дни вспоминает и писатель-фронтовик Даниил Гранин в одноимённой документальной ленте Президентской библиотеки.

Видеофильм «Михаил Бобров. Хранитель ангела» посвящён жизни и профессиональной деятельности советского и российского военного альпиниста, фронтовика-разведчика, заслуженного тренера России и мастера спорта СССР – в годы Великой Отечественной войны он участвовал в маскировке высотных доминант Ленинграда – Петропавловского, Исаакиевского, Никольского соборов, Адмиралтейства, Михайловского замка.

Хотелось бы отметить ещё две картины, снятые сотрудниками Президентской библиотеки. Фильм «Учитель рисования. История одного журнала» рассказывает об учителе из Старой Руссы Николае Локотькове – издателе всероссийского журнала для детей об искусстве «Введенская сторона». Локотьков прочно обосновался в русской глубинке, в то время как все стремительно стараются покинуть её. Что его там удерживает? Фильм рассказывает о редкой способности человека отзываться на своё призвание вопреки веяниям времени, о его вкладе в дело сохранения культурного наследия России и воспитание подрастающего поколения.

Фильм «Боброзеро» показывает нам одноимённую деревню, в которой живут вепсы – 400 км от Санкт-Петербурга на северо-восток. Современные вепсы – потомки сильного и заметного в древности племени весь. Упоминания о нём встречаются с VI по XIV век в произведениях западноевропейских и восточных путешественников и исследователей, а также в русских летописях. В фильме показан быт современных вепсов, жители деревни рассказывают о своих традициях, поют сохранившиеся до наших дней самобытные песни.

Сегодня на портале Президентской библиотеки можно посмотреть ленты про русских художников-авангардистов и Ратную палату, в которой работает единственный в России Музей Первой мировой войны, открыть для себя много нового, посмотреть другие документальные фильмы, созданные сотрудниками библиотеки.

С вышеперечисленными и остальными лентами можно ознакомиться на портале Президентской библиотеки в разделе «Аудиовизуальные материалы». Кроме того, документальные фильмы регулярно транслируются на портале библиотеки в разделе «Интернет-вещание», там размещается и расписание трансляций.

Источник: пресс-служба Президентской библиотеки