27 августа. Библиотеки в социальных сетях

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Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона

День российского кино отмечается ежегодно 27 августа. Это профессиональный праздник кинематографистов и любителей кинематографа в Российской Федерации.

Отдельная поздравительная публикация, посвященная этому Дню, была опубликована сотрудниками отдела массовой работы в социальных сетях библиотеки.

Продолжая тему Дня российского кино, сотрудники отдела массовой работы подготовили еще одну тематическую публикацию, которую разместили в социальной сети Инстаграм. Пост представлял собой цитату о кино известного деятеля культуры и искусства Андрея Тарковского.

В рамках плана мероприятий по профилактике коррупции сотрудники отдела «Молодежный проспект» в сообществах социальных сетей разместили информационный антикоррупционный видео пост «Выбор в твоих руках», в котором дали определение коррупции в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ.

А затем в анимационном ролике обыграли различные ситуации, взятые из реальной жизни.

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко

В рубрике «Краеведческий четверг» - литературный портрет Ольги Дмитриевны Шевченко.

Шевченко Ольга Дмитриевна – поэт, прозаик. С 2007 г. руководитель новороссийского литературного объединения «Родники», с 2014 г. ответственный секретарь Новороссийской организации РСПЛ. Участница Народного ансамбля «Калинушка». Автор более 50 песен.

Стихи и проза Ольги Дмитриевны публикуются в альманахах «Новороссийск литературный», «Черное море», журнале «Одиссей», сборнике «Родники».

Лирические стихотворения Шевченко раскрывают чуткую и ранимую душу русской женщины, умеющей прощать и любить. Проза Шевченко в основном посвящена трудному, но все равно счастливому детству и отличается оптимизмом и светлым взглядом на мир. Ольга Дмитриевна лауреат региональных литературных премий.

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова

Видео выставка в рубрике «Новинки из корзинки» знакомит подписчиков с литературой, поступившей в библиотеку за последнюю неделю. Среди них Э. Гилберг «Последний американец», С. Кларк «Королева смеха», Б. Вербер «Рай на заказ», А. Житинская «Вальс на четыре четверти» и др.

Участие в Краевой акции «Наше кино» приурочено ко Дню Российского кино. Информационный пост под названием «Режиссер поколения» знакомит подписчиков с обзором жизни и творчества П. Тодоровского, которому в этом году исполнилось бы 95 лет со дня рождения.

«Я люблю, когда забываю, что я смотрю кино, включаюсь и начинаю играть в эту игру, сопереживаю, кого-то начинаю любить, кого-то не любить», — говорил Петр Тодоровский.

Библиотека-филиал № 10 п. Цемдолина

Видео пост «Удивительно, занимательно, интересно в мире фантастики А.Н. Стругацкого» рассказывает о самых знаменитых в литературе братьях-соавторах Аркадии и Борисе Стругацких. Это не просто фантасты, не просто писатели. Стругацкие – это наше представление о будущем, о мире, о человеке, о смысле бытия и бессмысленности смерти.

Даже читатели, не увлекающиеся фантастикой, наверняка смотрели фильмы, снятые по мотивам их произведений. Например, любимый многими новогодний фильм «Чародеи» снят по мотивам повести «Понедельник начинается в субботу».

Библиотека-филиал № 11 с. Мысхако

Обзор книг о киноиндустрии «Читаем кино» приурочен ко Дню российского кино.

Подписчики познакомились с уже настоящим раритетом – «Звёзды немного кино» составителя В. Головского. В ней подробно рассказано о таких легендах ушедшей эпохи, как Аста Нильсен, Уильям Харт, Мэри Пикфорд и многих других.

Ещё одна книга о легендарной фигуре кино – издание автора Дэвида Робинсона «Чарли Чаплин». В своей работе известный критик и историк киноискусства подробно рассказывает о творческой и личной судьбе культовой личности.

Конечно, подборка о кино невозможна без книг популярной серии «100 великих режиссёров», «100 великих актёров», «100 великих отечественных кинофильмов», «100 великих зарубежных фильмов». А книга Лидии Польской «Кто делает кино?» будет интересна не только взрослым, но и детям. Она в увлекательной форме путешествия по кинопрофессиям рассказывает многое о зарождении и формировании кинематографа.

Библиотека-филиал № 12 п. Кирилловка

Информационный пост из цикла "Я знаю что нельзя" называется «Как вести себя при пожаре».

Ежегодно в России во время пожаров гибнет в среднем 20000 человек. Печальная статистика, если учесть, что эти смерти происходят в большинстве своём от невнимательности, паники и незнания элементарных правил поведения при возгорании.

Библиотека-филиал № 14 п. Южная Озереевка

Часто мы задаемся вопросом: почему дети попадают в дорожно – транспортные происшествия? Казалось бы, ответ простой: если ребенок по собственной неосмотрительности получил травму в дорожно – транспортном происшествии, то это – вина ребенка. Но понятия «вина ребенка» не существует. Дорожное происшествие с ним означает лишь, что мы, взрослые, где-то недосмотрели, чему-то не научили или же личным примером показали, что можно нарушить «Закон дороги». И часто за случаями детского травматизма на дорогах стоит безучастность взрослых к совершаемым детьми правонарушениям.

Информационный пост «Вместе – за безопасность дорожного движения!» знакомит с правилами воспитания правильного поведения детей на дороге.

Ко дню рождения Ф. Раневской опубликован информационный пост

«Фаина Раневская – такая одна!»

Внешность этой актрисы была очень далека от общепринятых представлений об актерской красоте. Но Фаину Раневскую любят и помнят не за это. Она была умна и остроумна, невероятно упорна и талантлива.

Молодежная библиотека-филиал № 18 им. М. Горького

К кому обратиться ребенку, если есть темы, которые не обсудишь с друзьями или родителями? Что делать, если есть проблемы в школе, семье? На эти вопросы отвечает статья «Если трудно просто позвони», опубликованная на страницах в соцсетях библиотеки, рассказывающая о назначении и реальной помощи общероссийского телефона доверия. Статья опубликована в рамках конкурса городов России «Города для детей.2020»

Источник: ГБ им. Баллиона