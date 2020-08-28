Фильмы и лекции в онлайн-режиме предлагает посмотреть Президентская библиотека

/Культура/

На портале Президентской библиотеки с понедельника по пятницу в разделе «Интернет-вещание» в режиме онлайн транслируются фильмы и видеолекции, подготовленные Президентской библиотекой, а также ведущими киностудиями страны.

Так, в соответствии с программой трансляций, 1 сентября, в День знаний, пользователи смогут посмотреть документальный фильм, герой которого – учитель рисования из Старой Руссы, издатель всероссийского журнала для детей об искусстве «Введенская сторона» Николай Локотьков. Художник, педагог и издатель прочно обосновался в русской глубинке, в то время как все стараются стремительно покинуть её. Что его там удерживает? Ответ на этот вопрос даёт фильм «Учитель рисования. История одного журнала», снятый сотрудниками Президентской библиотеки.

«От войны к миру...» – так называется видеофильм, рассказывающий о выставке Президентской библиотеки, посвящённой заключительному этапу Второй мировой войны. О том, что предшествовало крупнейшему вооружённому конфликту в истории человечества, можно узнать из видеолекции «СССР и международные отношения в Европе накануне и в начале Второй мировой войны».

Также Президентская библиотека предлагает пользователям, не выходя из дома, побывать на видеоэкскурсии, посвящённой выставке «Распространять здравые и патриотические мысли», в которой речь идёт о проектах общественно-политических изданий в России во второй четверти XIX века.

В день 140-летия со времени создания первого трамвая в России пользователи смогут ознакомиться с видеолекцией «Трамвай – транспорт будущего».

Каким был Алексей Константинович Толстой в жизни и в литературе; как объединялось в его произведениях злободневное и вечное; что связывало писателя и поэта с Санкт-Петербургом, можно будет узнать из видеолекций, представленных в рамках просветительского проекта Президентской библиотеки «Видеолекторий „Знание о России“».

Вниманию зрителей на портале Президентской библиотеки будет предложен научно-популярный фильм «Корабли застывших морей», снятый на студии Леннаучфильм. Картина рассказывает об истории создания ледокольного флота России от первого поморского коча до атомных ледоколов; о труде нескольких поколений русских учёных, мореплавателей, судостроителей; о сегодняшней подготовке высокопрофессиональных кадров для атомного флота.

На этой неделе пользователи смогут познакомиться и с фильмами из коллекции Русского Исторического Канала. Один из них – «Великая Северная война» – расскажет о событиях, предшествовавших войне 1700–1721 годов, её ходе, итогах и влиянии на историю России того периода. Второй – «Алексей Брусилов. Загадка мемуаров» – раскроет малоизвестные факты о судьбе русского и советского военачальника Алексея Брусилова, главкома Юго-Западного фронта во время Первой мировой войны, а в Советской России – главного инспектора кавалерии Рабоче-крестьянской Красной армии.

С расписанием трансляций фильмов и видеолекций на ближайшую неделю можно ознакомиться на портале Президентской библиотеки в разделе Интернет-вещание.

Всегда рады встречам на нашем портале!

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки