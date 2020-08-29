Под Анапой археологи нашли участок древней античной дороги

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Античный «автобан» найден учеными в окрестностях Анапы. Участок древней дороги обнаружен в местности, где пройдет автомагистраль А-290 Новороссийск – Керчь.

Уникальная находка сделана учеными при проведении раскопок на территории античной усадьбы.

Древняя дорога ведет с юга на север, длина освобожденного от слоя земли участка – около сотни метров. Ширина дорожного полотна составляет от шести метров в южной части до двадцати с лишним метров – в северной. По предварительной оценке археологов, дорога была построена в середине IV века до н.э. Вплоть до второй половины II века до н.э. она активно эксплуатировалась, дорожное полотно периодически ремонтировалось. Время эксплуатации античного «автобана» подтверждают многочисленные амфоры и монеты найденные здесь археологами.

– Впервые на территории Краснодарского края обнаружена такая уникальная находка. По мнению ученых, дорога связывала сельскую местность с древнегреческим городом Горгиппией, – рассказал вице-губернатор края Сергей Болдин.

Напомним, ранее «МК на Кубани» сообщал об уникальных артефактах, найденных археологами на месте будущего строительства Дальнего Западного обхода Краснодара. В их числе пять погребений, самое ранее из которых датируется началом III тысячелетия до н. э. и принадлежало древней катакомбной культуре, и древнее оружие, которое ученые относят к эпохе ранней бронзы – третьему тысячелетию до нашей эры.

Источник: https://kuban.mk.ru/