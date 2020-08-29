В честь столетия создателя Чебурашки москвичам предложат грандиозный квест

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30 августа отмечает свой юбилей Леонид Шварцман - легенда советской мультипликации, автор визуального образа крокодила Гены, Чебурашки, Котёнка Гав и многих других.

Леонид Ааронович посвятил мультфильмам больше половины жизни – работал с 1948 года и до 2002 года. Почти каждая его работа становилась культовой, а последний мультфильм назывался «Дора-дора-помидора», он был снят совместно с режиссёром Инессой Ковалевской.

Накануне столетнего юбилея мы дозвонились до Леонида Аароновича, и он поделился с секретом своего воистину богатырского долголетия. А ещё в Московском музее анимации в течении недели будет проходить фестиваль «Лёляленд», организованный в честь этого выдающегося человека…

Шварцман был удостоен звания народного художника России, в 97-м году в Нью-Йорк ему мне вручили премию «Голливуд детям» за вклад в детскую мультипликацию. Три года назад В.В.Путин наградил его президентской премией. Но самая приятная награда для большого художника, по его собственным словам, то, что созданные им фильмы до сих пор любимы и востребованны.

Леонид Шварцман родился в городе Минске. В этом городе он окончил среднюю школу, посещал художественную студию и стремился поступить в Ленинградскую академию художеств. В 38-м году Леонид Ааронович поступил в среднюю художественную школу при этой академии.

Когда началась Великая Отечественная Война, Шварцман был эвакуирован в Челябинск. Там он трудился токарем на тракторном заводе, где для нужд армии выпускались тяжелые танки. Уже тогда мультипликатор проявил качества художника, его взяли в мастерскую при заводе, где проходило оформление агитационного материала.

После войны он поступил на художественной факультет ВГИК. Это был шаг, которым он связал себя с кино на всю жизнь. Скоро он попал в киностудию «Союзмультфильм», и союз с ней продлился половину века.

Так же удаётся Леониду Шварцману сохранять здоровье и бодрость духа в таком почтенном возрасте?

- Всё очень просто, - рассказывает Шварцман по телефону, - в моём возрасте нужно соблюдать режим, придерживаться традиционного образа жизни. Важно быть в семье, избегать вредных привычек. Вот главный залог здоровья и долголетия.

В честь юбилея знаменитого мультипликатора в Измайловском Кремле в течении недели, с 30 июня по 6 сентября, пройдёт арт-фестиваль «Лёляленд», посвящённый его творчеству. А Лёля – так называют Шварцмана близкие знакомые и друзья, и название фестиваля происходит от этого слова.

- Почему мы выбрали для фестиваля именно Измайловский Кремль? – Рассказывает креативный директор музея анимации, Кирилл Владимирович Поликарпов, - Во-первых, это уникальная по конструкции площадка. Это единственный музей в мире, который парит в воздухе. Дело в том, что он находится на огромном балконе, в башне, на уровне пятого этажа. Размер этого балкона –порядка 300 квадратных метров. Во-вторых, музей сам по себе - огромный лабиринт из мультипликации. И часть этого лабиринта полностью отдана под творчество Шварцмана.

Фестиваль торжественно стартует в 13:00. Будет много гостей из самых разных сфер. В момент открытия мы планируем выпустить сто белых голубей! А ещё гостям будет показан уникальный, очень трогательный фильм о Леониде Аароновиче – это плод труда многих людей, в том числе медийиных - актёров, режиссёров, мультипликаторов. Вход на фестиваль полностью бесплатный, приходите всей семьёй, зовите друзей и подруг. Приглашаем всех!

- Чем «Лёляленд» удивит гостей?

- У нас очень активная, насыщенная программа. Можете ли вы представьте себе собак-терапевтов? А они будут у нас выступать! Будет выступление клоунов, в гости приедет артист цирка Егоров и его дрессированные питомцы. Приедут ребята из театра пластической драмы, у них подготовлены разные сценки, они их покажут на сцене…

- Смогут ли посетители принять участие?

- Посетители смогут не только смотреть, но и проявить себя. Всевозможные розыгрыши, конкурсы с ведущими, призы. Будет караоке, где можно спеть известные песни из любимых мультфильмов. А песни эти, между прочим, знают даже в Японии! Например, будет песня про крокодила Гена, песня из мультфильма «Осторожно, обезьянки!» и многие другие. Будет картонное дефиле: Все желающие смогут из подручного материала, бумаги тряпок, создать эскиз костюмов персонажей из мультфильмов Леонида Шварцмана. А по периметру Измайловского Кремля будут стоять фигуры известных мульт-героев, выкрашенные в белый цвет. И любой желающий сможет их разукрасить. Размеры у них задуманы самые разные, чтобы придать им цвет могли бы не только дети, но и взрослые. Например, размер фигуры дяди Стёпы – почти два метра. А попугаи из мультфильма «38 попугая», наоборот, подходят по росту для детей.

Будет кросс-квест. Это этакий кроссворд, разгадывать который нужно ногами. На территории кремля будет спрятаны кубы, которые можно найти только при помощи подсказок. На каждом кубе будет загадка, связанная с творчеством Леонида Аароновича. Отгадку можно будет вписать в кроссворд. Победители, разгадавшие его, будут получить призы.

Остаётся лишь добавить, что Шварцман – человек абсолютно уникальный. На сегодняшний день кроме Леонида Аароновича в России нет ни одного художника-мультипликатора, дожившего до такого почтенного возраста. Пожелаем ему крепкого здоровья, счастья и ещё долгих лет жизни!

Источник: https://www.mk.ru/