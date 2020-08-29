Вопреки корона-кризису юбилейная «Территория» пройдет с мультижанровым размахом

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Несмотря на пессимистичные прогнозы на фестивальную площадку возвращается одна из крупнейших мультижанровых платформ – «Территория».

Этот год станет особенным для ее создателей – проект покажет свою программу в 15-й раз. И вопреки пандемическому кризису фестиваль намерен порадовать поклонников современного искусства 17 проектами в 8 разных направлениях от экспериментального театра до кукольной оперы.

Фестивальная жизнь – это особое удовольствие для любителей эфемерных тел. Ведь под единым знаменем собираются самые яркие фигуры из мира современного искусства. Тут не только классический театр или опера, но и всякого рода эксперименты, образовательные программы и прочие творческие размышления в привычных и неожиданных формах. И «Территория» удачно объединяет все вышеперечисленное в список с пометкой «must watch». Конечно, в этом году программные карты спутала пандемия коронавируса, но организаторы заверили – юбилею быть.

«По понятным причинам, та программа, которую мы предлагаем нашим зрителям, существенно отличается от той, которую мы планировали в начале года или даже несколько месяцев назад. «Корона-кризис» заставил многие фестивали заявить о переносе на год или об уходе в онлайн. Но мы посчитали правильным не делать вынужденную паузу и всё-таки провести этот юбилейный, во многом импровизационный фестиваль, не изменяя, тем не менее, традиционным для «Территории» принципам формирования афиши», — говорит арт-директор фестиваля Роман Должанский.

Программа включает 8 направлений (театр, танец, музыка, опера, выставка, кино, «живые пространства» и образовательный лекторий), в рамках которых зрители увидят 17 проектов.

Театр в этом году представлен сразу 5 спектаклями, включая российскую премьеру спектакля «Lorem Ipsum». Кураторы проекта — обладатели специального приза жюри «Золотой Маски» за творческий дуэт режиссёр Дмитрий Волкострелов и художник Ксения Перетрухина. В спектакле девять молодых режиссёров Мастерской Брусникина представят девять оригинальных прочтений глав экспериментальной пьесой петербургского драматурга Екатерины Августеняк, созданной с помощью автоматических генераторов текста. Но не все части материала войдут в каждый отельный показ. Кому и что смотреть решит голосование.

В программу «Территории» также вошёл премьерный спектакль РАМТа — «Сын» Юрия Бутусова по пьесе французского драматурга Флориана Зеллера. Постановка замкнет трилогию «Мать», «Отец», «Сын» и расскажет о 17-летнем юноше, который тяжело переживает развод родителей.

Еще одна премьера сезона – «Снегурочка» театра на Таганке режиссера Дениса Азарова. На этот раз знаменитая пьеса Александра Островского предстанет как антиутопия о противостоянии мировоззрений. Театр на Малой Бронной покажет громкую премьеру прошлого сезона – «Норму» режиссера Максима Диденко по мотивам дебютного романа Владимира Сорокина. Завершает театральную программу аудиоспектакль-прогулка «Мы выйдем с собой погулять в лес» продюсера и основателя «Импресарио» Фёдора Елютина.

Специально для юбилейной «Территории» хореограф Анна Абалихина создала перформанс «Сеанс одновременной игры» совместно с «Балетом Москва». Постановщик предлагает зрителю напрямую воздействовать на ход развития действия. Так что «игра» станет настоящим испытанием для профессиональных танцовщиков. Также танцевальную программу дополнит перформанс-инсталляция «Дыхание» Дины Хусейн и Анны Гарафеевой.

В этом году к «Территории» присоединятся и региональные коллективы. Челябинский театр современного танца покажет спектакль «Бегущие», а екатеринбургский театр «Провинциальные танцы» (обладатель 12 номинаций и 6 премий «Золотая Маска») привезет спектакль-моралите для всей семьи «Приключения сапожника Петра».

Музыка в юбилейном сезоне представлена концертом лауреатов программы «Русская музыка 2.0» в центре имени Вс. Мейерхольда, который и откроет фестиваль 16 октября. Кроме того, в зрители увидят два оперных спектакля. Впервые москвичи увидят кукольную оперу «Дидона и Эней» на музыку английского композитора Генри Пёрселла. А также оперу «Книга Серафима» Александра Белоусова — февральская премьера Электротеатра Станиславский.

Поклонникам «Территории» понравится еще одно нововведение – кинопрограмма. В нее вошли 12 картин, отобранных кинокритиком Вадимом Рутковским. А специальным событием станет показ фильма «Ретроспектива» Жерома Беля, состоящей из двадцати фрагментов архивных записей наиболее значимых постановок всемирно известного французского хореографа.

Более того, лаборатория site-specific театра проведет зрителя по самым необычным локациям Москвы. В 2020 году проект посвящен поэту и художнику Дмитрию Пригову.

А для тех, кто любит не только наслаждаться прекрасным, но и учиться, предусмотрена образовательная программа. Она будет состоять из двух частей — публичной и закрытой. Для открытой части достаточно регистрации через TimePad, а лекции закрытой будут доступны через личный кабинет на сайте фестиваля только участникам фестиваля.

Источник: https://www.mk.ru/