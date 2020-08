Вокалистка КГИК победила в международном конкурсе в Испании

/Культура/

Студентка кафедры эстрадно-джазового пения Краснодарского государственного института культуры Виктория Жалнина стала обладателем II премии в Международном конкурсе "Talents of Europe". Он проходил в Испании.

Вокалистка отправляла на конкурс видеозаписи своих выступлений. Она исполнила три композиции: "Softly as in a morning", "I’m every woman" и "Запретная любовь". По результатам студентка института культуры набрала 87 баллов из 100.

Всего участниками конкурса стали более 500 представителей 38 стран.

Студентка перешла на второй курс. Преподаватель – доцент кафедры Елена Семенченко.

Источник: пресс-служба ректора КГИК