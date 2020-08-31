Библиотеки Новороссийска приняли участие в V Всероссийской акция «Ночь кино-2020»

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И, несмотря на то, что акция прошла в дистанционном формате, библиотекари в социальных сетях для своих подписчиков организовали тематические онлайн-мероприятия: конкурсы, литературные выставки, исторические кино экскурсы, видеообзоры и видеоролики, а также видеоколлекции о российском кино и киномузыке, известных отечественных актерах, режиссерах.

Сотрудники библиотек приняли участие в краевом челлендже «Кубань. Мотор. Съемки».

Было интересно!

Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона

Оригинальное решение нашли сотрудники Электронного читального зала, чтобы рассказать о фильмах, снимавшихся в городе, и актерах, чьи судьбы, теперь с помощью кино, связаны с Новороссийском.

В рамках краевой акции «Наше кино!» были подготовлены видео под общим названием «Новороссийск в кинокадре»: «Наше кино», которые познакомили подписчиков:

- с фильмом-катастрофой «Тревожное воскресенье», в основу которого легли события, происходившие 23 марта 1962 года в Новороссийском порту, вызванные пожаром на танкере «Волгонефть» и прекрасной актрисе Кларе Лучко, сыгравшей в нём роль председателя горисполкома;

- с великим актёром Андреем Мироновым и необычным памятником герою из фильма «Бриллиантовая рука» Геше Козодоеву;

- с фильмом «Тренер», где Данила Козловский выступает не только в качестве продюсера и режиссера, но также исполняет главную роль — футболиста Юрия Столешникова.

Тематическая встреча английского дискуссионного клуба Баллионовской библиотеки так же была посвящена кино.

Руководитель клуба – Дитко Марианна начала мероприятие с подробного рассказа об акции, а после предложила участникам трансляции коллективно прочитать и перевести текст о советском кинематографе. Затем каждый смог выписать из текста новые для себя слова и словосочетания, чтобы выучить их в течение недели.

Во второй части мероприятия состоялась занимательная игра на английском языке, где требовалось отгадать название фильма по описанию.

После был организован диалог. Говорили о любимых актерах и кинофильмах, вспоминали походы в кинотеатры. А также немного фантазировали, представляя себя в роли режиссера или сценариста какой-либо картины.

Отдел «Молодёжный проспект» предложил своим подписчикам поучаствовать в Киноринге «Для Вас, любители кино!».

Читатели блеснули знаниями, угадывая фильм по фразе из полюбившихся комедий: «Джентльмены удачи», «12 стульев», «Девчата», «Служебный роман», «Бриллиантовая рука» и многие другие.

Сотрудники отдела приняли участие в челлендже «Кубань. Мотор. Съемки» - это репортаж с мест съемок отечественных кинолент в Краснодарском крае.

Видео ролик рассказал подписчикам о фильме «Тренер» с Д. Козловским в главной роли, а так же провел зрителей по тем участкам города, где проходили съемки фильма.

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко

Сотрудники предложили подписчикам видеообзор «Алые паруса мечты», в котором, совместно с членами клуба «поколение Z»,познакомили с творчеством Александра Грина, самого романтичного писателя своей эпохи, автором повести «Алые паруса».

Киноверсия истории о юной Ассоль, выполненная режиссером Александром Птушко, вышла на экраны в 1961 году. Это - фильм-романтика, фильм-очарование, фильм-чистота, фильм-любовь.

Ребята из молодежного клуба рассказали об истории его создания, актерах-исполнителях главных ролей, поделились своими впечатлениями о фильме.

Съемки ролика проходили в книжном магазине+кофейне @nabokov_knigi_cofe, а так же славном городе Новороссийск с чудесными морскими пейзажами.

Библиотека-филиал № 2 им. А.П. Чехова п. Гайдук

Парад видеороликов с песнями из любимых фильмов от читателей библиотеки собрал самые замечательные кинопроизведения:

- «Александра» из кинофильма «Москва слезам не верит», присланный читателем Артамоновым Станиславом Александровичем;

- «Баллада» из кинофильма «Остров сокровищ», с прекрасным романтическим видеорядом, присланный читателем Ковалёвым Сергеем Сергеевичем;

- «Кавалергарды» из кинофильма «Звезда пленительного счастья», присланный читателем Агафонцевым Алексеем Алексеевичем;

- «Песня мушкетеров» из кинофильма «Д`Артаньян и три мушкетера», присланный также читателем Артамоновым Станиславом Александровичем.

Данные работы позволили посетителям страницы через грамотно построенный и структурированный видеоряд насладиться любимыми песнями и быстро восстановить в памяти события каждого фильма, кроме того, веб-файлы, содержащие оригиналы фильмов, также были прикреплены к постам с песнями.

После песенного парада посетители смогли посмотреть следующие фильмы: «Мой друг Колька», «Чук и Гек», «Волоколамское шоссе», «Руслан и Людмила» «Три толстяка».

Библиотека-филиал № 4 им. А.С. Пушкина

Видеоролик "Великая Победа Великих Людей. Киноэпопея "Освобождение", подготовленный сотрудниками библиотеки, рассказал о всех пяти фильмах, режиссёре, актёрах, съёмках. "Освобождение"- это грандиозное военное кино, в котором рассказывается история Великой Отечественной войны от битвы на Курской дуге до мая 1945 года и Знамени Победы над Рейхстагом. Сьемки были масштабные: тысячи солдат, сотни единиц боевой техники, почти полное отсутствие декораций, интернациональный актерский состав, десятки кинематографистов из разных стран, работавших над фильмом на протяжении четырех лет съемок.

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова

Киноночь - отличный способ интересно и с пользой провести время.

Просмотр хорошего фильма всегда доставляет удовольствие, особенно с любимыми актерами.

Подписчикам было предложено проверить, насколько хорошо они знают советские кинокартины в кино викторине «Чудо по имени КИНО».

Библиотека-филиал № 8

Для поклонников творчества Артура Конан Дойла сотрудники подготовили информационный пост о четырех самых знаковых воплощениях его героя Шерлока Холмса на экране.

Согласно Книге Рекордов Гиннеса, Шерлок Холмс — самый экранизируемый персонаж мировой литературы. С 1900 года его воплощали на экране более 250 раз. Экранизации эти весьма разнообразны: короткометражки и сериалы, комедии и драмы, фильмы и мультфильмы. Среди множества интерпретаций есть скучные или банальные, есть неудачные, есть чрезвычайно любопытные, а есть выдающиеся и всем известные. О них и идет речь в статье.

Бэзил Рэтбоун, Василий Ливанов, Джереми Бретт, Бенедикт Камбербетч — все они в разные годы и в разных странах сыграли Холмса, и сыграли так, что запомнились надолго. Чем же именно они запомнились? Чем отличались от всех остальных? Какая у каждого из них была изюминка? Как они взаимодействовали со своими Уотсонами?

Библиотека-филиал № 9 п. Верхнебаканский

Онлайн-викторина «Сказочный калейдоскоп Александра Роу», посвященной 110-летию со дня рождения любимого режиссера киносказочника, содержала 17 вопросов на знание популярных фильмов-сказок А. Роу.

Участники смогли проявить свои интеллектуальные способности, расширить эрудицию и общеобразовательный кругозор.

Пост-обзор «Российские актеры-юбиляры 2020 года» познакомил с любимыми актерами российского кино: Ниной Гребешковой, Людмилой Хитяевой, Василием Ливановым, Светланой Крючковой, Никитой Михалковым и др.

Для пользователей были представлены небольшие заметки о самых любимых многими поколениями зрителей кинолентах: «Война и мир», «О бедном гусаре замолвите слово», «Афоня», «Один дома» и др. под общим названием «10 лучших фильмов-юбиляров 2020 года».

Библиотека-филиал № 10 п. Цемдолина

Видеоролик «Артисты, прошедшие войну» познакомил подписчиков с некоторыми знаменитыми артистами, воевавшими в годы Великой отечественной войны. Среди них: Ю. Никулин, В. Басов, А. Смирнов, А. Папанов и многих других.

А кино викторина «Угадай знаменитого киногероя по фразе» позволила проверить знания в области кино и, может быть, узнать что-то новое.

Библиотека-филиал № 11 с. Мысхако

Увлекательный рассказ о том, как создавался фильм «В августе 44-ого», который был снят по роману Владимира Богомолова «Момент истины», написанный на документальной основе, подготовили для подписчиков сотрудники библиотеки.

Когда вникаешь в историю съёмок фильма, понимаешь, насколько интересна и иногда непредсказуема жизнь. Ведь кинокартина могла быть выпущена ещё в 70-ые годы прошлого века и сначала снималась другим режиссёром. И о событиях, связанных с фильмом и его создателями, есть много разных мнений.

Подписчики библиотеки узнали много интересных фактах об этой киноленте, которую в ФСБ назвали самым достоверным фильмом о разведчиках: о подборе актёров и самих съёмках; о причинах, по которым так и не завершились съёмки 70-х годов; о реквизите, музыке из фильма, его бюджете и о многом другом.

Библиотека-филиал № 16 ст. Раевской

Увлекательная видео-викторина «В заколдованном лесу» по сказкам Александра Роу предоставила подписчикам великолепную возможность окунуться в удивительный, непревзойденный мир любимых сказок Александра Роу: краткое знакомство с жизнью и творчеством всеми любимого сказочного режиссера, фотовопросы викторины, где по фотофрагментам из киносказок необходимо было узнать названия сказочных фильмов.

Библиотека-филиал № 17 ст. Натухаевской

Сотрудники библиотеки подготовили трейлер фильма по произведению Ж. Верна «Дети капитана Гранта», просмотрев который, зрители окунулись в захватывающий сюжет с неожиданными событиями.

По полученным комментариям подписчиков стало ясно, что российское кино востребовано и в наше время и вызывает шквал эмоций и восторга!

Молодежная библиотека-филиал № 18 им. М. Горького

В День российского кино кинолюбы, книголюбы и эрудиты на страницах в соцсетях библиотеки испытали свои познания на викторине «Что ты знаешь о кино?» на базе приложения «Тесты».

Викторина поднимает тему об интересных фактах о кино, об экранизациях классиков и современных авторов, о библиотекарях и читателях.

Источник: ЦГБ им. Баллиона