28-29 августа. Библиотеки в социальных сетях

/Культура/

Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона

Серия публикаций о необычных праздниках продолжается! Сотрудники отдела массовой работы рассказали подписчикам социальных сетей библиотеки о Дне мотоцикла.

В период сильнейших пожаров в Краснодарском крае очень важна «напоминалка» от сотрудников отдела «Молодежный проспект» о том, что делать, если вы обнаружили пожар и его невозможно потушить самому.

Информация закреплена просмотром анимационного фильма «Смешарики. Азбука защиты леса».

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко

1 сентября 2010 года заработал Единый Общероссийский телефон доверия для детей, подростков и их родителей.

Телефон доверия – это служба, куда можно анонимно, бесплатно и конфиденциально обратиться, чтобы обсудить отношения с друзьями и близкими, школьные и семейные отношения.

Иногда проблемы бывают настолько сложными и запутанными, что человек не знает, как к ним подступиться. В этой ситуации есть выбор: идти по пути проб и ошибок и, возможно, заработать еще больше проблем, или обсудить трудности со специалистом, освободиться от напряжения и негативных переживаний. Во время разговора можно получить знания, опыт и поддержку, необходимые для решения проблемы.

Телефон доверия является важным каналом оказания помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Телефону доверия посвящен информационный пост «Выход есть – ты не один!».

Молодежная библиотека-филиал № 18 им. М. Горького

Аркадий Натанович Стругацкий – легенда и классик советской фантастики. Писатель широко известен во всем мире. Произведения братьев Стругацких изданы в 33 странах и переведены на 42 языка, многие их произведения попали на большой экран.

О жизни и творчестве Аркадия Стругацкого подписчики библиотеки узнали из видеоролика «Магия книг Стругацкого», опубликованного на страницах молодежной библиотеки в соцсетях.

Источник: ЦГБ им. Баллиона