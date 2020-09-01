31 августа. Библиотеки в социальных сетях

/Культура/

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко

В рубрике «BOOKсимпатия» - рассказ о книге Инны Монаховой «Двенадцать зрителей».

"Пропала девочка! Аня Берс..." - так начинается первая повесть, давшая название этой книге. История пятнадцатилетней школьницы рассказана двенадцатью людьми - и близкими ей, и случайными знакомыми. Они, словно присяжные, анализируя ее поступки, приглашают и читателя задуматься и составить свое мнение - но уже о каждом из персонажей.

Любимое занятие в жизни героев повести "Первый шаг" - танцы. Рил и пасодобль, балет и хип-хоп - не важно, главное - чувствовать ритм. Но что делать, если не все получается так, как хочется? Ответ один: преодолевать трудности и идти к своей заветной мечте. Книга адресована ребятам среднего школьного возраста, но будет интересна и их родителям.

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова

Информационный пост посвящен Дню ветеринарного работника.

Профессия ветеринара известна с незапамятных времен, а вот сам профессиональный праздник начал отмечаться совсем недавно – с 2014 года. Несмотря на свой молодой возраст, праздник уже успел обрасти интересными традициями. Оно и понятно – профессия ветеринара по праву считается одной из самых гуманных.

Библиотека-филиал № 8

В рубрике «Этот день в истории» опубликован информационный пост, посвященный удивительной и не повторимой любимице миллионов.

23 года назад. 31 августа 1997 года, погибла в автокатастрофе принцесса Уэльская Диана. Ей было 36 лет. Тогда жители Соединенного Королевства проводили ее в последний путь как национального героя. На улицы Лондона в день прощания вышли более миллиона горожан.

Жизнь и смерть принцессы окутаны тайной, как в хорошем романе.

Библиотека-филиал № 10 п. Цемдолина

В городе Новороссийске в последнее время открылось много дворовых оздоровительных гимнастик. Об одной из них, которая находится в поле зрения и относится к району обслуживания библиотеки, опубликован видео пост «Библиотека-стадион: Территория здоровья».

Группа здоровья «ЦИГУН» создана по инициативе Жанны Григорьевны Ерёменко. Эта неравнодушная, ответственная и заботливая женщина заслуживает большой благодарности от жителей Приморского внутригородского района.

Ведёт группу заслуженный тренер Геннадий Борисович Гасанов. Вся группа «бабушек» его обожает и относится к нему с большим уважением. Вот уже 2 года без единого пропуска, в 07:45 утра, по вторникам и четвергам, Геннадий Борисович у «руля».

С весны и до самых осенних холодов группа здоровья «ЦИГУН» находится на дворовой площадке по улице Видова, 167. За это время большинство познакомились и подружились. Многие являются активными читательницами библиотеки, что даёт возможность обмениваться впечатлениями о прочитанных книгах.

Библиотека-филиал № 12 п. Кирилловка

Информационный пост «Адмирал Нахимов» посвящен трагедии на Черном море. 34 года назад, 31 августа 1986 года, в Советском Союзе произошла крупнейшая катастрофа в истории отечественного пассажирского флота, которая станет известна как столкновение в Цемесской бухте.

Библиотека — филиал № 13 с. Владимировка

Видео пост – поздравление «С Днем Знаний!» опубликовали сотрудники накануне 1 сентября, в котором знакомят подписчиков с историей и настоящим праздника.

Свое название он получил благодаря тому, что является первым днем осени, когда начинается новый учебный год во всех российских школах, а также средних и высших учебных заведениях.

День знаний – это праздник для всех учеников, учащихся, студентов, их родителей, учителей и преподавателей, а также всех тех людей, которые хоть как-то связаны с обслуживанием школьников и студентов.

Источник: ЦГБ им. Баллиона