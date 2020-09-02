Новый интерактивный проект Президентской библиотеки – о начале Второй мировой войны

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На портале Президентской библиотеки представлен виртуальный тур по историко-документальной выставке «1939 год. Начало Второй мировой войны».

Зкспозиция в здании на Сенатской, 3, подготовленная сотрудниками Федерального архивного агентства (Росархива) и Президентской библиотеки, была открыта 20 декабря 2019 года. Первыми посетителями выставки по приглашению Президента России Владимира Путина в этот день стали участники неформальной встречи глав государств СНГ.

Архивные документы, кинохроника, фотографии рассказывают о событиях, приведших к масштабному мировому конфликту, позволяют понять причины неудачи создания широкой антигитлеровской коалиции с участием СССР, а также логику действий советского руководства в сложившейся международной обстановке.

Виртуальная экспозиция охватывает период со встречи в Мюнхене 29–30 сентября 1938 года, в результате которой лидеры Германии, Великобритании, Франции и Италии подписали соглашение, предусматривающее ликвидацию Чехословакии как суверенного государства, усиление влияния Германии в Центральной и Юго-Восточной Европе, до углубления мирового политического кризиса летом 1939 года и нападения Германии на Польшу 1 сентября 1939 года.

Центральной темой выставки является политика «умиротворения» Гитлера, которая привела к кардинальному изменению баланса сил на Европейском континенте в пользу нацистской Германии, к окончательному краху Версальской системы международных отношений и в конечном итоге – к развязыванию Второй мировой войны.

Большое внимание уделяется англо-франко-советским политическим и военным переговорам, проходившим в Москве в июне – августе 1939 года, которые во многом предопределили расстановку сил в Европе к началу Второй мировой войны, рассказывается об уклончивой позиции Великобритании и Франции в вопросе заключения с СССР равноправного военно-политического союза, а также категорическом непринятии Польшей советских предложений по противодействию германской экспансии.

Уникальные архивные документы демонстрируют интересы каждого из участников будущего мирового конфликта: текст Мюнхенского соглашения 1938 года, англо-германское соглашение и франко-германская декларация 1938 года, отчет командующего отдельной оперативной группой «Силезия» В. Бортновского о подготовке наступательной операции и захвате Тешинской области в октябре 1938 года, личная нота наркома иностранных дел СССР М. М. Литвинова послу Германии в СССР Ф. фон дер Шуленбургу о невозможности признания советским правительством включения Чехии в состав Третьего рейха, шифртелеграммы полпреда СССР в Великобритании И. М. Майского о результатах англо-польских переговоров в Лондоне, документы об англо-французской «политике гарантий» и основных подходах к обеспечению коллективной безопасности в Европе.

Большой интерес представляют документы французского происхождения: записка французского военного атташе в СССР О.-А. Паласа о стратегической обстановке в Восточной Европе с оценками германской угрозы; донесение французского военного атташе в Польше Ф. Мюсса министру национальной обороны и военному министру Франции Э. Даладье о влиянии Польши на ход и итоги англо-франко-советских военных переговоров.

Ключевую роль для понимания ситуации, сложившейся в мировой политике в последние предвоенные дни, играют записи заседаний военных миссий Великобритании, Франции и СССР в ходе переговоров в Москве, запись беседы наркома обороны СССР К. Е. Ворошилова с главой французской военной миссии Ж. Думенком.

Особое место в экспозиции занимают документы о подготовке Германии к нападению на Польшу, директива Верховного главнокомандования вермахта о единой подготовке германских вооруженных сил к войне, протокол совещания Гитлера с руководством вермахта о задачах в будущей войне, агентурные материалы советской разведки о планах агрессии в отношении Польши, сведения о концентрации и передвижении германских войск.

Представлен также советско-германский договор о ненападении и секретный дополнительный протокол о разграничении сфер интересов Германии и СССР (от 23 августа 1939 года).

В виртуальной экспозиции демонстрируются документы, находящиеся на хранении в Российском государственном военном архиве (РГВА), Российском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ), Государственном архиве Российской Федерации (ГА РФ), Российском государственном архиве кинофотодокументов (РГАКФД), а также в Архиве внешней политики Российской Федерации Историко-документального департамента МИД России (АВПРФ), Архиве Президента Российской Федерации, Государственном фонде кинофильмов Российской Федерации.

Источник: https://www.prlib.ru/about_contacts