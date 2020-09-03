Уникальные материалы об истории Военно-Морского Флота представили в Президентской библиотеке на Дне военно-морских знаний

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День военно-морских знаний традиционно состоялся в Президентской библиотеке в начале сентября. В этом году он прошёл в онлайн-формате. Мероприятие транслировалось на портале учреждения, а также на YouTube-канале Президентской библиотеки.

На конференции было озвучено приветственное слово Главнокомандующего Военно-Морским Флотом Российской Федерации, адмирала Николая Евменова. Он отметил, что в нашей стране военно-морское образование занимает исключительно важное место.

«Россия является единственным государством в мире, где именно военно-морская школа дала начало и способствовала становлению всего российского образования. Этот исторический факт по праву является гордостью Военно-Морского Флота. Сегодня нам нужны одарённые и энергичные молодые люди, которые хотят быть полезными своей стране. Именно поэтому так важна подготовка всесторонне грамотных специалистов, способных в различных ситуациях принимать правильные, обдуманные решения», – подчеркнул Николай Евменов.

На мероприятии прозвучали выступления, посвящённые юбилейным и памятным событиям в истории нашей страны. Так, участникам конференции рассказали о деятельности выдающегося адмирала и мореплавателя Ивана Крузенштерна, 250-летие со дня рождения которого отмечается в этом году. Под его руководством было совершено первое кругосветное путешествие, которое считается главным в истории развития флота России. Экспедиции Крузенштерна в коллекции Президентской библиотеки «Русские кругосветные путешествия первой половины XIX века» посвящён специальный раздел «Первое русское кругосветное путешествие».

На конференции также обсудили последнее крупное морское сражение в Северной войне – морской бой при острове Гренгам, который состоялся 300 лет назад. Победа молодого российского флота оказала большое влияние на ход войны и во многом предопределила скорое заключение Ништадтского мира. С ходом Северной войны знакомят материалы Президентской библиотеки: раздел «День в истории» и отдельные оцифрованные исследования, доступные как на портале, так и в электронном читальном зале библиотеки. Создателю военно-морского флота России императору Петру I на портале Президентской библиотеки посвящена обширная подборка уникальных материалов «Пётр I (1672–1725)».

Ещё одной из важных тем, затронутых в рамках Дня военно-морских знаний в Президентской библиотеке, стало 200-летие со дня открытия Антарктиды. Участникам мероприятия продемонстрировали документы из электронного фонда библиотеки, которые освещают открытие и исследование Антарктики. Первую российскую экспедицию к шестому континенту возглавляли Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев. Главной задачей похода было доказать или опровергнуть существование Антарктиды. Путешественники обогатили мировую науку важнейшим географическим открытием, составив карту нового континента. Исследовательские труды об этом знаменательном для всего мира событии представлены в виде «антарктической» подборки в обширной коллекции Президентской библиотеки «Русские кругосветные путешествия первой половины XIX века».

Присутствующие на мероприятии эксперты отметили, что доклады участников конференции и материалы Президентской библиотеки, посвящённые истории Военно-Морского Флота Российской Федерации, могут быть использованы в образовательном процессе при подготовке квалифицированных специалистов.

Кроме того, фонд учреждения регулярно пополняется новыми уникальными материалами. Так, в этом году был открыт информационный ресурс, представляющий первую часть комплекса оцифрованных архивных документов, кино- и фотоматериалов «Вторая мировая война в архивных документах». Он посвящён предыстории Второй мировой войны и охватывает период с января 1933 года по 31 августа 1939 года. В него включено более 1 700 архивных документов, фотографий, фрагментов кинохроники; почти половина из них публикуется впервые. Организаторами проекта, в соответствии с Перечнем поручений по реализации Послания Президента России Федеральному Собранию 15 января 2020 года, выступают Росархив, Управление делами Президента Российской Федерации и Президентская библиотека.

День военно-морских знаний в режиме онлайн объединил курсантов и руководство военного учебно-научного центра ВМФ России «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» (Санкт-Петербург); Санкт-Петербургского морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина; Нахимовского военно-морского училища Министерства обороны Российской Федерации (Санкт-Петербург); Кронштадтского морского кадетского военного корпуса; Мурманского государственного технического университета; Северного (Арктического) федерального университета им. М. В. Ломоносова (Архангельск); Московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации»; филиалов Нахимовского военно-морского училища в Мурманске и Севастополе (Севастопольского президентского кадетского училища).

Источник: пресс-служба Президентской библиотеки