2 сентября. Библиотеки в социальных сетях

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Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко

В рубрике «Литературная среда» - знакомство с книгой Элизабет Гилберт «Большое волшебство».

Элизабет Гилберт - популярная американская писательница, автор всемирно известной книги «Есть, молиться, любить». Ее новая книга для тех, кто хочет сделать свою жизнь насыщенной, грандиозной, счастливой, разнообразной и интересной. Это исследование на тему творчества: какова его природа, какую роль оно играет в нашей повседневной жизни, откуда берутся идеи, как преодолеть страх и начать творить. По мнению автора, внутри каждого из нас таятся необычные сокровища, которыми нас наградила природа. И наша задача - вытащить их на свет. А что для этого нужно сделать, объяснит эта практичная книга, полная ярких примеров и удивительных открытий.

Библиотека-филиал № 4 им. А.С. Пушкина

2 сентября - День окончания Второй мировой войны. Прошло более полувека после самой масштабной и жестокой войны мировой истории, но самоотверженность и героизм павших на полях сражений вечно будут служить напоминанием о том, какой ценой доставалась победа.

Сотрудники библиотеки опубликовали видеоролик «Последние залпы Великой войны. Маньчжурская операция», в которой рассказали о наступательной операции Советской Армии и частей Монгольской народно-революционной армии, проведённой 9 августа – 2 сентября, во время советско-японской войны 1945 г. с целью разгрома японской Квантунской армии. В видео говорилось о силах и планах сторон, действиях Забайкальского фронта, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов, ударе по Сейсину, разгроме Квантунской армии и итогах операции.

Библиотека-филиал № 10 п. Цемдолина

Вторая мировая война (1 сентября 1939 — 2 сентября 1945) — самая масштабная война в истории человечества, в которой приняли участие 62 государства и свыше 80% населения Земли. Непосредственно боевые действия затронули 40 государств и велись на территории Европы, Азии, Африки, а также на просторах всех океанов.

2 сентября 1945 г. на американском линкоре «Миссури» состоялась церемония подписания Акта о капитуляции Японии. Этот день принято считать датой окончания второй мировой войны. Крупнейшая война в истории человечества завершилась.

Библиотека подготовила к этой дате видео-презентацию: «Разгром Японии. Окончание Второй мировой войны». Презентация рассказывает о задачах, ходе, событиях Второй Мировой войны. Предоставляется возможность ещё раз напомнить всем людям, живущим на этой земле о тех страшных годах, которые пережил Советский народ. Мы должны помнить и чтить память народа, не забывать и передавать из поколения в поколение, пока народ помнит историю, он живёт.

Библиотека-филиал № 11 с. Мысхако

Опубликован обзор книг «Вторая мировая война в документах и мемуарах».

В начале сентября этого года есть важная дата: 75 лет назад закончилась самая страшная, самая кровопролитная в истории война – Вторая мировая.

В последнее время появилось много точек зрения на ход войны, и не все они соответствуют реальности. Поэтому так важно сохранять память о событиях тех времён и знакомиться с подробностями.

Библиотека предложила подписчикам подборку книг, подробно освещающих тему Второй мировой и Великой Отечественной войн.

В недавно вышедшей книге-альбоме Ю. Б. Макаровой, К. И. Могилевского и М. Ю. Эдельштейна «Собибор: хроника восстания в лагере смерти» представлена история подвига лейтенанта Красной Армии Александра Печерского – руководителя легендарного восстания в нацистском лагере смерти Собибор. Значительная часть материалов об этом публикуется впервые.

Ещё в двух книгах: «Вторая мировая война 1939-1945. Очерк важнейших событий» академика А. М. Самсонова и «Вторая мировая война. Итоги и уроки» - приводятся масштабные исследования военных событий. Оба труда содержат большой фактический и историко-аналитический материал, обобщения и выводы.

В книге О. В. Романько «Коричневые тени в Полесье. Белоруссия 1941 – 1945» впервые, с привлечением обширного архивного материала, излагается история белорусского коллаборационизма.

Ответы на многие вопросы о том, каковы были истинные причины и цели известных событий, ищет в своей книге «Крестовый поход на Восток. Жертвы Второй мировой» Ю. И. Мухин, разрушая самые стойкие мифы о начале войны.

Библиотека — филиал № 13 с. Владимировка

Приближается знаменательная дата для жителей города Новороссийск – освобождение от немецко – фашистских захватчиков и их полный разгром в годы ВОв. К этому событию сотрудник библиотеки видео пост «Битва за Новороссийск».

9 сентября 1943 года началось мощное наступление наших войск. В 10 часов 16 сентября над Новороссийском взвилось Красное знамя, рухнула Голубая линия вражеских укреплений. Солдаты и матросы 18-й десантной армии очистили Новороссийск от врага…

Библиотека-филиал № 14 п. Южная Озереевка

Опубликован информационный пост «Как важно знать свои права…»

(к 30-летию вступления в силу Конвенции по правам ребенка).

Основой интернациональный документ, декларирующий права несовершеннолетних – это Конвенция о правах. Ее положений придерживается, в том числе, и Российская Федерация. В этом соглашении подробно изложены права, которыми владеют все дети мира, независимо от своего гражданства, национальности или других различий. Никакие причины не могут изменить действия его положений, и страны – участники обязаны его придерживаться.

Молодежная библиотека-филиал № 18 им. М. Горького

Вторая мировая война стала самой кровопролитной в истории человечества, именно советский народ понес самые тяжелые потери, а победы советского оружия над «фашисткой чумой» сыграли решающую роль в истории не только России, но и всего человечества.

Сотрудники опубликовали видеоролик «2 сентября - день окончания Второй мировой войны», повествующий об итогах и последствиях Второй мировой войны.

Также библиотека приняла участие во всероссийской акции «Уроки Второй мировой». Трансляция «Международного урока Победы опубликована на стене сообщества библиотеки.

Источник: ЦГБ им. Баллиона