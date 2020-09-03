В ГОРОДСКОМ МУЗЕЕ СЕГОДНЯ «ДЕНЬ ГЕРОЕВ»

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Сегодня школьники курорта бесплатно посетили военную экспозицию Геленджикского историко-краеведческом музея, посвященную 75-ой годовщине окончания Второи? мировои? вои?ны.

В ходе экскурсии ребятам рассказали о том, какую роль сыграл Геленджик в период боев за Новороссийск 1942-1943 гг. Уникальна данная экскурсия тем, что помимо экспонатов в выставочном зале музея, ребята посетили ещё один объект показа – поднятый со дна и восстановленный бронекатер БК-73 времен Великой Отечественной.

Военный катер, послуживший основой передвижного экспоната, затонул в ноябре 1943 года во время Керченско - Эльтигенской десантной операции. Реплика этого бронекатера создавалась на Тольяттинском судоремонтном заводе в течение четырех лет. Восстановленный бронекатер добрался до Геленджика из Тольятти своим ходом, а это порядка 2.5 тысяч километров. Пушки и пулеметы на борту, оригинальная рубка и орудийные снаряды, портреты командира и экипажа БК-73 - всё это ребята сегодня увидели воочию.

После посещения бронекатера школьникам продемонстрировали 3D выставку военной техники в технологии дополненной реальности, которая позволяет объединить онлайн видеоизображение и цифровые анимированные объекты. Посетители бесплатно могут установить мобильное приложение и рассмотреть трехмерные объекты военной техники в натуральную величину снаружи и внутри, прочитать описание и получить дополнительную информацию.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик