Студенты института присоединились к всероссийской акции

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Сегодня, 3 сентября, студенты Краснодарского государственного института культуры присоединились к всероссийской акции "Диктант Победы". В 14:00 вместе с участниками со всей России, а также представителями 75 стран они начали писать тест по истории Великой Отечественной войны.

Студентов поприветствовала проректор по науке и дополнительному образованию Наталья Гангур. Она отметила, что акция способствует сохранению исторической памяти:

"Спасибо, что решили присоединиться к такому важному событию. Надеюсь, что среди вас будет победитель регионального этапа".

Площадкой для диктанта также стал космодром Восточный, антарктические и арктические станции. В зависимости от часового пояса диктант начали писать в 9:00 и в 14:00.

За 45 минут было предложено выполнить 25 заданий. Результаты объявят до конца года. Победители получат пригласительные на парад Победы в Москве в следующем году.

Источник: пресс-служба ректора КГИК