Студенты института присоединились к всероссийской акции
Сегодня, 3 сентября, студенты Краснодарского государственного института культуры присоединились к всероссийской акции "Диктант Победы". В 14:00 вместе с участниками со всей России, а также представителями 75 стран они начали писать тест по истории Великой Отечественной войны.
Студентов поприветствовала проректор по науке и дополнительному образованию Наталья Гангур. Она отметила, что акция способствует сохранению исторической памяти:
"Спасибо, что решили присоединиться к такому важному событию. Надеюсь, что среди вас будет победитель регионального этапа".
Площадкой для диктанта также стал космодром Восточный, антарктические и арктические станции. В зависимости от часового пояса диктант начали писать в 9:00 и в 14:00.
За 45 минут было предложено выполнить 25 заданий. Результаты объявят до конца года. Победители получат пригласительные на парад Победы в Москве в следующем году.
Источник: пресс-служба ректора КГИК