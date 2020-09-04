Президентская библиотека к юбилею Куликовской битвы

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640 лет назад, 8 сентября 1380 года, произошла Куликовская битва (Мамаево, или Донское, побоище) – сражение между объединёнными русскими войсками во главе с великим князем Московским Дмитрием Ивановичем и войском знатного военачальника Золотой Орды Мамая.

Местом кровопролитного боя было Куликово поле между реками Дон, Непрядва и Красивая Меча на юго-востоке современной Тульской области.

Этому сражению, победа в котором имела огромное значение для русского народа, Президентская библиотека на своём портале посвятила масштабную коллекцию, куда входят многочисленные исследования и переложения древних источников, например, «Сказание о побоище великого князя Димитрия Иоанновича Донского с нечестивым царем Мамаем…» (1835) историка Николая Головина, «История о походе великаго князя Димитрия Иоанновича Донскаго против Мамая…» (1824) и другие, исторические и биографические сочинения – «Мамаево побоище» (1881) писателя и историка Даниила Мордовцева, «О злых временах татарщины и о страшном Мамаевом побоище» (1891) академика Константина Бестужева-Рюмина, «Дмитрий Донской» (1942) советского прозаика Сергея Бородина, а также художественые произведения и изобразительные материалы.

Итогом правления Ивана Калиты (1325–1340) стало значительное усиление позиций Москвы на северо-востоке Руси. В 1360-е годы одновременно шли укрепление Московского княжества, объединение вокруг него остальных земель и рост власти и могущества Мамая в Золотой Орде.

«Внук Калиты Димитрий Иванович, оставшись отроком после отца, укрепил за собою великокняжеский Владимирский стол, руководимый умными московскими боярами… Придя в возраст, он стал обнаруживать замечательную отвагу и решительность, и, пользуясь собранными силами северо-восточной Руси, смело вступил в борьбу со всеми соперниками и врагами Москвы, …очередь наконец дошла и до варварских завоевателей Руси, до Татар», – писал известный историк Дмитрий Иловайский в очерке « Куликовская победа Дмитрия Ивановича Донского» (1880).

В 1374 году московский князь отказался платить дань Золотой Орде и фактически разорвал с ней отношения. Мамай пытался заставить Московское княжество возобновить выплату, отправлял послов на переговоры, но, ничего так и не добившись, в 1378 году решился на открытое столкновение. Однако посланное им войско во главе с мурзой Бегичем было наголову разбито на реке Воже русскими полками под командованием Дмитрия Ивановича. Исход этой битвы доказал: победа над восточным противником возможна.

«Мысль об этом историческом призвании Москвы – собрать русския силы для свержения татарского ига давно уже таилась в русской душе, освещаясь по временам русским сознанием и к тому времени, когда Дмитрий Иоаннович приходил в зрелый возраст, становилась неотложной задачей», – отметил в книге « Куликовская битва и ее значение в истории русской государственности и русской церкви» (1880) историк Михаил Коялович.

Мамай хотел отомстить за поражение на Воже, чтобы вернуть свой авторитет и устоять в борьбе со своим соперником ханом Тохтамышем за власть над Ордой.

По рассказу Дмитрия Иловайского, «…летом 1380 года в Москву пришла грозная весть: Мамай поднялся со всей своей ордой и идёт на Русь. Не довольствуясь тем, что собрал всю силу Татарскую и Половецкую, старый хан нанял ещё в свою службу отряды закаспийских мусульман, Алан, Черкес и крымских Фрагов (Генуэзцев). Мало того, он заключил союз с недругом Москвы великим князем Литовским Ягайлом Ольгердовичем…». Мамай также заручился союзом с рязанским князем Олегом, но оба союзника выжидали, преследуя свои интересы.

От захваченных пленных Дмитрий Иванович узнал о готовящемся нападении и разослал гонцов для сбора русских войск. «Великий Князь Димитрий Иоаннович узнавши, что Мамай, Хан новыя Орды, собрал многочисленное ополчение, идёт противу России войною, предался печали, и с чувством оныя… отправил нарочных с таковым извещением, как к брату своему двоюродному Князю Владимиру в Боровск, так и к прочим Князьям и Воеводам», – говорится в издании « Низверженный Мамай…» (1798) подпоручика Ивана Михайлова.

Сбор русских войск был назначен 15 августа в Коломне. «По мере того как увеличивалось собиравшееся в Москву русское ополчение, росло в русских людях воинственное одушевление, росла охота померяться силами с Татарскою ордою в открытом поле и уничтожить в конец ненавистное иго», – так писал об этом Иловайский.

Дмитрий Иванович посетил в Троицком монастыре игумена Сергия Радонежского, который благословил его, предрёк победу и отпустил на битву двух своих иноков, Пересвета и Ослябю. После смотра на Девичьем поле многочисленная русская рать 26 августа выступила из Коломны в поход, чтобы преградить путь ордам Мамая, вскоре переправилась через Оку и 7 сентября подошла к Дону.

Как писал Михаил Коялович, «дойдя каким-то чудом, с открытым тылом и обоими флангами, невредимо до Дона, они, несмотря на малодушное смущение многих в своей среде, решаются сейчас же перейти Дон. Этим они, конечно, уничтожают сразу опасность своего открытаго положения с тылу и с флангов, но зато сами отрезают себе путь к отступлению».

Чтобы опередить Мамая, вечером накануне 8 сентября 1380 года русские войска были построены для боя на правом берегу Дона, а мосты для обратной переправы сожжены. Князь Дмитрий выстроил войско в обычном боевом порядке, но в лесу оставил отборный резервный отряд – засадной полк. Сам Дмитрий сражался в одежде простого воина, передав своё княжеское одеяние и знамя боярину Михаилу Бреноку. Впоследствии в бою Бренок был убит, а Дмитрий ранен.

Битва началась со знаменитого поединка инока Пересвета с ордынцем Челубеем (Темир-беем), в котором оба погибли.

В начале боя Мамай безуспешно атаковал центр и правое крыло русских, а затем сосредоточил усилия против левого фланга, заставив его отступить. Тогда настал решающий момент сражения. Во фланг и тыл наступавшей конницы Мамая неожиданно ударил засадной полк, атака которого решила исход сражения – татары отступили. «…Тогда князь великий Дмитрей Иванович и брат его князь Владимер Андреевич полки поганых вспять поворотили. И нача их бусорманов бити и сечи горазда без милости…Туто поганые разлучишася розно, и побегше неуготованными дорогами в лукоморье, скрегчюще зубами своими, дерущи лица своя…» – описывает эту победу признанная памятником древнерусской литературы «Задонщина», приведённая в « Известиях Императорской Академии наук… Т. 6, вып. 5» (1858).

Куликовская битва имела огромное историческое значение. Об этом говорит историк Николай Барсов в лекции «К пятисотлетию Куликовской битвы…» (1880): «Завоевание Казани и Астрахани, покорение и заселение Сибири до Тихаго океана, разорение Крымской орды… успехи в Средней Азии, освобождение Балканских славян, – всё это политическое и этнографическое распространение Русскаго народа ведёт свою историю с Куликовской битвы. Причины его успехов коренятся в жизненности и крепости тех начал, которых пробуждение подняло порабощённую Русь и привело к этой битве, – в жизненности и крепости народного сознания и единства».

Источник: http://www.prlib.ru/