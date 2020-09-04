3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом

/Культура/

За последние десятки лет произошло много ужасных террористических актов. Так, теракт в Беслане в 2004 году стал тяжелым поводом для учреждения новой памятной даты – Дня солидарности в борьбе с терроризмом.

Библиотеки Новороссийска в социальных сетях напомнили подписчикам о тех трагических событиях.

Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона

Сотрудники отдела массовой работы опубликовали несколько тематических публикаций.

Первая заметка представляла собой стихотворение, заглавные строки которого звучат так: «На сердце России есть такие раны…». Да, террористический акт в Беслане – рана на все века. К публикации прилагалось изображение «Вместе против террора».

Во второй публикации кратко пересказана хронология событий того самого сентября 2004 года: от момента начала школьной линийки до штурма. К ней прилагалось изображение скульптуры, охраняющей «Город ангелов».

Сегодня государство применяет различные меры, направленные на борьбу с терроризмом: это меры по предотвращению, борьбе и ликвидации последствий террористических актов. К настоящему времени сформировалась система международного противодействия терроризму.

Чтобы выяснить, какие существуют проблемы терроризма в современном мире, сотрудники Публичного центра правовой информации предложили подписчикам видео публикацию «Терроризм – проблема современности».

От сотрудников отдела «Молодежный проспект» опубликован видеоролик, посвящённый памяти погибших от рук террористов в Беслане, Буденовске, Первомайском, при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске, Волгодонске, Волгограде, рассказывающий о наиболее известных терактах последних десятилетий.

Данный ролик призывает помнить жертв теракта и не допустить повторения трагедии.

Библиотека-филиал № 2 им. А.П. Чехова п. Гайдук

Опубликована авторская видео презентация «Терроризм – угроза человечеству: исторические факты и события современности», в которой содержатся следующие материалы:

- определение терроризма, характер современных террористических актов;

- наиболее известные международные террористические организации;

- действия при угрозе совершения террористического акта.

Также опубликован тематический документальный фильм из коллекции видеозаписей библиотеки.

Библиотека-филиал № 4 им. А.С. Пушкина

Прямой эфир в социальной сети «Одноклассники» под названием «Здесь боль живет и ныне» приурочен ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

В ходе встречи ведущая рассказала о трагедии, произошедшей с 1 по 3 сентября, прочитала дневник выжившей девочки и показала видео здания разрушенной школы.

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова

Информационный пост «Вместе против террора» рассказывает о том, что терроризм представляет из себя большую опасность, способную расшатать любое, даже самое стабильное и благополучное, общество..

С 2005 года 3 сентября Россия отдает дань памяти тысячам соотечественников, погибшим от рук террористов в Беслане, в театральном центре на Дубровке, в Буденновске, Первомайском, при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, в сотнях других террористических актов.

Библиотека-филиал № 8

Информационный пост «Эхо Бесланской печали» посвящен 16-летию трагедии в Беслане, рассказывает об этих событиях. Пост дополнен ссылкой на полнометражный фильм Юрия Дудя, посвященный Беслану.

Библиотека-филиал № 10 п. Цемдолина

Опубликован видеоролик «Борьба с терроризмом», подробно знакомящий подписчиков с понятием, видами и масштабами терроризма.

Библиотека-филиал № 15 х. Семигорский

Маленьким жителям Беслана, чьи имена навсегда останутся в памяти человечества, их учителям, наставникам, до последней минуты сердцем прикрывшим своих питомцев и разделившим тяжесть выпавших на их долю испытаний, несгибаемым отцам и матерям Беслана – всем тем, кто погиб в темном пекле пылающего ада и кто выжил в эти страшные сентябрьские дни посвящен информационный пост «Боль Беслана».

Библиотека-филиал № 17 ст. Натухаевской

Во время онлайн часа безопасности «Когда чужая боль становится своей» сотрудники представили материалы, рассказывающие о феномене и психологии терроризма, о мерах по противодействию терроризму, напомнили читателям о том, как важно знать правила поведения при угрозах теракта, рассказали о мерах предосторожности в столь непростых ситуациях.

Молодежная библиотека-филиал № 18 им. М. Горького

3 сентября вспоминают жертв террористических актов и сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении. В память жертвам террора на страницах в соцсетях библиотеки опубликован видеоролик «Жертвам Беслана посвящается…»

Источник: ЦГБ им. Баллиона