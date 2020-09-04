День окончания Второй мировой войны

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Окончание Второй мировой войны – великое событие для всего мира, именно в этот день был побеждён нацизм и фашизм, прекращено преступление против всего человечества.

Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона

В прямом эфире социальной сети Инстаграм на странице библиотеки продолжаются информационно-познавательные трансляции. Так, 3 сентября речь шла о Второй мировой войне. Мероприятие носило название «Войны священные страницы навеки в памяти людской».

Для слушателей была подготовлена насыщенная лекционная программа, в ходе которой было рассказано о предпосылках, участниках, альянсах Второй мировой войны, а после – об основных событиях, битвах и, наконец, итогах.

Так, участники трансляции узнали, что Вторая мировая война считается самой кровопролитной в истории человечества. Она продолжалась 6 лет. Были задействованы в боевых событиях армии 61 государства с общим количеством населения 1.700 млн. человек, то есть 80% всего населения земли в тот период. Бои шли на территориях 40 стран. И, самое главное, впервые в летописи человечества количество погибших гражданских лиц превысило число погибших непосредственно в сражениях, причем почти в два раза.

Во второй части мероприятия для участников онлайн - встречи были прочитаны памятные стихотворения. Среди прозвучавших произведений были: Георгий Рублев – «Это было в мае на рассвете», Юлия Друнина – «Я столько раз видала рукопашный...», Ольга Берггольц - «Покуда небо сумрачное меркнет», Владимир Высоцкий - «Он не вернулся из боя», Степан Кадашников – «Ветер войны» и другие.

Затем состоялся просмотр нескольких тематических видеоклипов.

В 2020 году в России отмечают 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне, а 3 сентября 1945 года Советский Союз праздновал Победу над фашизмом во Второй мировой войне.

Точка во Второй мировой войне была поставлена Красной армией на Дальнем Востоке. 2 сентября Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции, а 3 сентября Советский Союз праздновал великую Победу. В 2020 году этот день объявлен Днём воинской славы России, днём окончания Второй мировой войны.

В рамках всероссийской акции «Уроки Второй мировой» сотрудники Электронного читального зала опубликовали патриотическую видео публикацию.

С 1 по 3 сентября все публикации в социальных сетях на страницах сообщества отдела «Молодёжный проспект» были посвящены памятной дате – Дню окончания Второй мировой войны.

В информационной видео публикации «Последние залпы Второй мировой» читателям ещё раз напомнили, что точка во Второй мировой войне была поставлена Красной Армией на Дальнем Востоке. Блестяще проведенная Маньчжурская операция стала завершающей битвой Второй мировой, на борту американского линкора «Миссури» в водах Токийского залива министр иностранных дел Японии Мамору Сигемицу и начальник генерального штаба генерал Йосидзиро Умедзу подписали «Акт о безоговорочной капитуляции Японии» и 3 сентября 1945 года Советский Союз праздновал Великую победу.

Так же на странице ВКонтакте с 1 по 3 сентября подписчикам было предложено пройти квест «Дальневосточная Победа».

Всероссийский исторический квест посвящен завершающему этапу Второй мировой войны и в интересной форме знакомит участников с основными фактами и событиями боевых действий против японских милитаристов на Дальнем Востоке в августе-сентябре 1945 года.

2 сентября подписчики библиотеки присоединились к открытому уроку Победы через прямые трансляции на страницах социальных сетей.

В ходе урока укреплялось представление молодых людей, что победа во Второй мировой войне - это не только поверженный европейский фашизм, это еще и разгром японской экспансии на Дальнем Востоке, сохранение территориальной целостности нашей страны, установление новых мирных границ для Китая, Кореи, Монголии.

48 чел просмотрели урок со страницы ВК «Молодёжного проспекта».

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко

Информационный пост «Последний аккорд Второй мировой» приурочен к 75-летию окончания Второй мировой войны.

На заключительном этапе Второй мировой войны была проведена Маньчжурская стратегическая наступательная операция советских войск (9 августа - 2 сентября 1945 г.). Она стала последним аккордом Второй мировой войны.

18 августа стартовала высадка курильского десанта, обеспечившая захват всех Курильских островов к 1 сентября — всего за две недели, притом что их обороняли около 80?000 японцев.

1 сентября всё было готово к вторжению на Хоккайдо, но этого уже не потребовалось. Япония сдалась.

2 сентября 1945 года на борт линкора ВМС США «Миссури», пришвартовавшегося в гавани Токио, взошла японская делегация, чтобы подписать Акт о безоговорочной капитуляции Японии.

Библиотека-филиал № 2 им. А.П. Чехова п. Гайдук

2-3 сентября на странице соцсети ВКонтакте были опубликованы следующие материалы:

- авторская видео презентация: «2 сентября – день подписания акта о безоговорочной капитуляции Японии», повествующая об основных этапах Второй Мировой войны, ее причинах и характере и завершающем этапе – капитуляции Японии, показаны документальные фильмы по теме из коллекции библиотеки.

- авторская видео презентация: «Особенности и характер военных действий на фронтах Второй Мировой войны», содержащей полный охват с анализом боевых действий в ходе Второй Мировой войны, причины поражения Красной Армии в первые месяцы Великой Отечественной войны, раскрыты понятия: «Дюнкеркское чудо», «Шестинедельная война», «Битва за Атлантику», подробно описан план « Барбаросса».

Также читатели и сотрудники библиотеки приняли участие в квесте «Дальневосточная победа», ссылка на которую была опубликована на странице сообщества. Все участники показали высокие результаты в знаниях событий Второй Мировой войны.

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова

Информационный пост «Дальний Восток и Победа».

Война СССР и Японии в 1945 году, ставшая последней крупной кампанией Второй мировой войны, длилась меньше месяца - с 9 августа по 2 сентября 1945 года, но этот месяц стал ключевым в истории Дальнего Востока и всего Азиатско-Тихоокеанского региона, завершив и, наоборот, инициировав множество исторических процессов продолжительностью в десятки лет.

Видео выставка «Последние залпы Великой войны».

В 1945 году для тысяч бойцов Красной армии война не закончилась 9 мая. Вместо того чтобы отправиться домой, они продолжали воевать: ещё не отгремели сражения Второй мировой. 8 августа 1945 года Советский Союз объявил войну Японии и 9 августа перешел в наступление на Дальнем Востоке.

Всероссийская акция «Уроки Второй мировой».

Почему Вторая мировая война не закончилась в Берлине? Почему СССР был вынужден вступить в войну с Японией? Какие территории перешли обратно к России спустя 40 лет? Почему днем окончания войны теперь объявлен 3 сентября? На все вопросы смогли ответить участники Международного урока Победы.

Библиотека-филиал № 8

Опубликован информационный пост «Горькая память войны».

В официальном календаре знаменательных и праздничных дат этот день не был выделен красным. В СССР, начиная с середины 60-х годов, Днем Победы над фашизмом как национальным праздником и официальным выходным днем много лет считался – и до сих пор считается в Российской Федерации и в ряде стран СНГ – именно 9 мая. А 3 сентября 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР был учрежден День победы над Японией. Указ был принят через сутки после того, как представители Японии поставили подписи под актом о своей капитуляции. Это произошло в 9 часов утра 2 сентября 1945-го года, в Токийском заливе, на борту линейного корабля «Миссури» военно-морского флота США (строго говоря, акт мирового значения был совершен в 9:02 утра)

Также библиотека предложила подписчикам принять участие в онлайн-квесте «Дальневосточная победа» и прослушать международный урок Победы, в котором эксперты рассказали о ключевых событиях, которые происходили на Сахалине и на Дальнем Востоке в августе 1945 года.

Библиотека-филиал № 15 х. Семигорский

Видео презентация «Это наша история, мы должны ее помнить», рассказывающая о завершении Второй мировой войны, напомнила, что вся тяжесть войны ложится на плечи народов. Они несли всю все ее тяготы и лишения, трагедии утраты человеческих жизней, горе и страдания. Войну значительно легче начать, чем кончить. Война, начавшись, далее уже развивается по своим законам, и ее исход запланировать практически невозможно. Далеко не всегда победа приходит к тому, кто развязал войну.

Библиотека-филиал № 17 ст. Натухаевской

Сколько бы лет не прошло со дня Победы, время никогда не изгладит из памяти народов события Великой Отечественной войны и не последнею роль в этом играют произведение писателей.

Сотрудники библиотеки предложили подписчикам видео обзор книг «Я читаю книги о войне. А ты?».

Чем дальше уходят от нас те трагические события, тем ценнее становятся художественные произведения-свидетельства страниц нашей истории.

Эти книги - о подвигах наших дедов и прадедов, о смерти, любви и надежде, о горе и радости, о желании жить и самопожертвовании ради других. Словом, о том, какой была эта война и чем пришлось за неё заплатить.

Источник: ЦГБ им. Баллиона