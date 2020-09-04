3 сентября. Библиотеки в социальных сетях

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Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко

20 лет назад 90 военнослужащих ВДВ вступили в схватку с боевиками, численность которых доходила до 2,5 тысяч. На высоте 776 погибли 84 российских военнослужащих. 22 десантникам было присвоено звание Героя России (21 из них — посмертно). 69 солдат и офицеров были награждены орденом Мужества (63 из них — посмертно).

Весна 2000-го началась с траура. По погибшим скорбела вся страна. О них писали и продолжают писать стихи, книги, картины, снимают фильмы. Сотрудники библиотеки предложили подписчикам подборку книг, которые были посвящены 6 роте, ушедшей в бессмертие.

В книге Олега Дементьева и Владимира Клевцова «Шаг в бессмертие»

достаточно полно нарисована картина тех драматических событий, живые образы героев, которыми по праву может гордиться Россия.

Фотоальманах «Вызываю огонь на себя!» — «Шаг в бессмертие» собрал стихи и песни профессиональных поэтов и композиторов и любителей, в нем размещены отрывки очерков из книги «Шаг в бессмертие».

Вячеслав Дёгтев - офицер запаса, бывший летчик, является автором двух книг о 6 роте - «Рота» и «Прорыв», и рассказа «Последний парад».

Книгу «Рота. Дожить до весны» Андрей Константинов написал при участии Бориса Подопригоры и Романа Цепова. Параллельно с книгой писался сценарий к фильму.

Библиотека-филиал № 11 с. Мысхако

В начале учебного года сотрудники предложили всем школьникам познакомиться с интересной подборкой книг для детей и подростков «Здравствуй, школа!». Специально для них подобраны красочные издания с самыми весёлыми и увлекательными школьными историями.

Обзор включил уже полюбившиеся нескольким поколениям увлекательные сборники рассказов Ирины Пивоваровой «О чём думает моя голова» и Виктора Драгунского «Денискины рассказы».

Ставшие популярными не так давно, но уже имеющие много преданных поклонников соавторы Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак представлены в подборке тоже. Это задорные и иногда очень трогательные повести «Время всегда хорошее», «Гимназия №13» и «Бежим отсюда!».

Также в обзоре много восходящих звёзд подростковой литературы. Например, Александр Блинов и его книга «Чистые враки». Интересно то, что автор книги по первой профессии конструктор ракет, по второй – художник-график. А ещё он работает архитектором. От этого ещё интереснее познакомиться с его книгами.

Ещё один новый автор – Генрих Книжник. Его повесть «Ты любишь науку или нет?» расскажет, получилось ли у героев стать великим физиками.

Из зарубежных авторов о школе увлекательно написала Гитти Данешвари «Школа монстров. Загадка новой ученицы». У этой и других историй из серии «Monster High» уже много фанатов по всему миру, присоединяйтесь и вы!

Источник: ЦГБ им. Баллиона