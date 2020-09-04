Торговые связи России с Китаем в XVІІ–XІX веках обсудят в Президентской библиотеке в режиме онлайн

/Культура/

9 сентября 2020 года в 10:00 по московскому времени в Президентской библиотеке в формате онлайн состоится видеолекторий «Знание о России», тема которого – «Торговые связи России с Китаем в XVІІ–XІX веках». Мероприятие организовано совместно с Национальной библиотекой Республики Бурятия (г. Улан-Удэ).

Присоединиться к видеолекторию сможет любой желающий. Встреча пройдёт дистанционно и будет транслироваться на портале Президентской библиотеки в разделе «Интернет-вещание» в соответствии с программой прямых трансляций мероприятий, на YouTube-канале учреждения, а также на странице в социальной сети «ВКонтакте».

В мероприятии в режиме видео-конференц-связи примет участие Алексей Тиваненко, доктор исторических наук, главный редактор межрегионального краеведческого журнала Забайкалья «Баргуджин-Тукум», автор более 100 книг и около 5 тысяч статей на краеведческую тематику. Он расскажет, как начинались и как развивались торговые связи России и Китая, с какими трудностями пришлось столкнуться странам, проанализирует, как подписание Нерчинского торгово-пограничного и Кяхтинского договоров повлияло на торговые отношения.

Одно из основных направлений работы Президентской библиотеки – сохранение в цифровом виде важнейших документов по истории, теории и практике российской государственности. В фонде организации содержится большое количество электронных копий уникальных материалов, посвящённых русско-китайским отношениям. Немалый интерес для читателей и исследователей представляют издания, связанные с бывшей русской военно-морской базой в Китае на Жёлтом море – портовым городом Порт-Артуром, имевшим важное стратегическое значение в Русско-японской войне. Например, в Президентской библиотеке представлены воспоминания участников Русско-японской войны Александра Голицынского «На позициях Порт-Артура» (1907), Алексея Шварца и Георгия Романовского «Борьба за Порт-Артур» (1907). Ознакомиться с изданиями можно на портале Президентской библиотеки, а также в электронном читальном зале учреждения на Сенатской площади, 3, в Санкт-Петербурге и в любом из более чем 1 000 центров удалённого доступа, функционирующих во всех субъектах России и в 30 зарубежных странах.

В Президентской библиотеке регулярно проводятся интерактивные уроки и видеолекции, подробная информация о которых доступна на портале учреждения в разделе «Мультимедийные уроки» и в рубрике «Видеолекторий – школе», где представлены записи прошедших в Президентской библиотеке лекций и открытых уроков.

Источник: пресс-служба Президентской библиотеки