У блокады – женское лицо… Президентская библиотека – к началу блокады Ленинграда

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8 сентября 1941 года вокруг Ленинграда сомкнулось блокадное кольцо, которое просуществовало до тех пор, пока 18 января 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов не соединились вблизи южного берега Ладожского озера, а годом позже 27 января 1944 года произошло окончательное снятие блокады.

Старшего поколения блокадников уже нет в живых, а самые юные свидетели того времени до сих пор вспоминают страшные блокадные дни. Они помнят всё до мельчайших деталей – об этом говорят переданные на оцифровку в Президентскую библиотеку их рукописные дневники и опубликованные мемуары, официальные документы и другие материалы. Все они пополняют масштабную электронную коллекцию «Оборона и блокада Ленинграда». Собранные в ней источники дают возможность более детально взглянуть на события тех дней и, в частности, по достоинству оценить большой вклад женщин в поддержание жизни в осаждённом городе.

«На рубежах за городскими стенами появились ленинградские женщины, – написано в книге Бориса Бродянского «Борьба за Ленинград. Пилоты», изданной в военном 1944 году. – Дачные поезда везли их на оборонную стройку, на головах горожанок пестрели цветные платочки. Женщины Ленинграда воздвигали противотанковые препятствия. …Они орудовали заступами, настилали гати на болотах, рыли стрелковые окопы полного профиля». Далее автор отмечает: «Оборонные стройки велись и внутри города, причём особенно интенсивно – на фабричных окраинах. <…> Баррикады – сложные современные укрепления – перерезали улицы и переулки Ленинграда. Продумали защиту каждого метра. Врага поджидали ловушки, засады, огонь с флангов, орудия кинжального действия на перекрёстках и пулемётные точки на чердаках и в верхних этажах каждого здания. Город вооружался, готовился к длительному сопротивлению врагу». Основной рабочей силой в этой неженской работе был слабый пол.

О том, как продуманно и тщательно готовились жители города к обороне, можно прочесть и на страницах периодической печати. «Женщины овладевают профессией железнодорожников» – в заметке под таким заголовком газета «Ленинградская правда» от 27 июля 1941 года сообщала: «Десятки женщин обучаются сейчас в школе линейных кадров Дома техники Октябрьской железной дороги. Здесь советские патриотки овладевают профессией железнодорожников с тем, чтобы заменить ушедших на фронт и в Народное ополчение».

Газеты того времени также писали про группы самозащиты жилых зданий, созданные в обязательном порядке во всех домах. Эти группы были способны немедленно оказать помощь пострадавшим, быстро ликвидировать очаги поражения, сбросить с крыши зажигательные бомбы. И, конечно, подавляющее большинство в них составляли женщины.

«Мама вступила в народное ополчение и была зачислена в местное ПВО, – пишет Дмитрий Тарасевич в книге «Блокадной памяти страницы», изданной в Иерусалиме в 2018 году. – Она дежурила на крыше… гасила зажигательные бомбы, а между сменами в бомбоубежище занималась с детьми. Вязала с девочками рукавички и кисеты для табака, которые вместе с письмами они отправляли на фронт». Конец сентября 1941 года стал периодом жесточайших битв за Ленинград. Линия фронта протянулась вокруг всего города, взятого в кольцо. День и ночь, не стихая, шли бои. Вот что пишет Алиса Вишнякова в своём дневнике «Воспоминания о блокадных днях»: «Война застала меня совсем маленькой. Мы с мамой никуда не эвакуировались, прожили все 900 дней. Мама сказала: „Суждено умереть, умрём здесь“. <…> Я со своей старшей сестрой Ниной сидела за столом с ложкой в руках, ждали, когда мама даст нам поесть... И вот в это самое время началась бомбёжка. Бомба разорвалась совсем рядом. Мама говорила, что печка качалась перед ней».

В книге «Блокадной памяти страницы» Гелий Хейфец вспоминает: «Норму выдачи по карточкам всё время уменьшали, и в октябре уже начался настоящий голод. <…> Одно время мама приносила с рынка дуранду. Это плитки из спрессованных выжатых семян льна. Из этой дуранды она делала лепешки, которые я ел, не привередничая».

«В самое тяжёлое время блокады (зима 1941–1942 годов) я понял, что сильный пол – это не мужчины, а женщины, я сужу по моей маме и сестре, – пишет Дмитрий Тарасевич в своих блокадных воспоминаниях, опубликованных в той же книге. – Я первый стал сдавать, а они спасли меня. Лишний кусочек хлеба, последнюю лепёшечку отдавали мне и всегда подбадривали. В новогоднюю ночь две из четырёх найденных конфет достались мне».

Женщины проявляли героизм не только в тылу, но и на фронте. В сборнике «Абхазские воины на защите Ленинграда» можно прочесть немало удивительных историй про судьбу жителей из далёкого региона, которых война застала в Ленинграде. Молодая красавица студентка Мери Авидзба, прочитав в «Ленинградской правде» обращение «Ко всем трудящимся города Ленинграда», где говорилось об опасности, угрожающей городу, отнесла заявление в военный комиссариат: «Я – лётчица. Не могу смотреть, что делают проклятые фашисты с любимым Ленинградом. Не могу находиться в тылу. Моё место – на фронте». Штурман Мери Авидзба во время войны совершила 477 боевых вылетов, 954 раза пересекала линию фронта, сбросила на врага более 64 тысяч килограмм смертельного груза…

Подробно с материалами о блокадном городе можно ознакомиться в коллекциях «Память о Великой Победе» и «Оборона и блокада Ленинграда».

Источник: пресс-служба Президентской библиотеки