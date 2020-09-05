/Культура/

Централизованная библиотечная система города Новороссийска присоединилась к краевой киноакции «Великое кино глазами отечественных кинематографистов», посвященной окончанию Второй мировой войны.

К акции был подготовлен обзор военного фильма «Повесть о настоящем человеке» (1948), снятый по одноименной книге Бориса Полевого. Картина рассказывает нам о советском летчике-истребителе Алексее Мересьеве, сбитом в воздушном бою. Его самолет падает на территорию, занятую гитлеровцами. Обессиленный, Алексей восемнадцать суток ползком пробирается к линии фронта и попадает в расположение партизанского отряда. В госпитале ему ампутируют обе ступни. Но сила воли и желание вновь вернуться за штурвал самолета помогают герою преодолеть все трудности.

Посмотреть видеообзор к фильму «Повесть о настоящем человеке» можно по ссылкам:

https://vk.com/novorossbiblioteka?w=wall-25663784_8059

https://www.instagram.com/p/CErKshYJ9Kj/

https://www.facebook.com/biblballion/posts/2696842680563216

Источник: http://ballion.ru/