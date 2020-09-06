В Курганинском районе проходит фестиваль «Казачьи зори над Лабой»

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6 сентября в Курганинском районе завершается XIV фестиваль «Казачьи зори над Лабой».

В этом году праздник проводят в новом формате из-за пандемии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Мероприятие посвящено памяти народной артистки СССР Клары Лучко и съемкам популярного советского фильма «Кубанские казаки». На празднике выступит народный ансамбль казачьей песни «Зори над Лабой».

Актеры театра и кино Анастасия Макеева, Ирина Медведева и Михаил Мамаев поздравят жителей города и района. Увидеть российских артистов можно в официальных аккаунтах курганинского кинотеатра «Победа». На онлайн-площадках кинотеатра разместят фото прошлых лет и расскажут об истории фестиваля. Ежегодное мероприятие проводится в муниципалитете с 2007 года.

Источник: Московский Комсомолец