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Ребусы – зарядка для ума

В Международный день грамотности библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова предлагает вспомнить  один из старейших видов загадок в истории человечества – ребусы.

В 15 веке «ребусом» называли юмористическое выступление на карнавале. Спустя какое-то время, французы начали называть так зашифрованные в рисунках фразы и выражения. В России ребусы прославились в середине XIX столетия.

Так чем же они являются на самом деле?

Ребус - способ передачи слова или фразы в виде рисунков в сочетании с буквами и знаками, один из видов словесных игр. Решение ребусов – прекрасный способ провести время с пользой, как взрослым, так и детям,  ведь это увлекательная игра, помогающая расширить словарный запас, развить внимание, сообразительность и находчивость, научиться мыслить нестандартно.

Предлагаем вашему вниманию несколько загадок для взрослых. Никаких простых, детских картинок.

Проверьте свое логическое мышление, воображение и восприятие.  

http://ballion.ru/викторины/ребус/

Источник: ЦГБ им. Баллиона

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Категория: Новости / Культура

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