Первое осеннее заседание Английского дискуссионного клуба посвящено борьбе с терроризмом

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Онлайн – занятия Английского дискуссионного клуба продолжаются при помощи Skype-конференции: Marianna English club.

5 сентября было проведено информационное мероприятие с элементами диалога-дискуссии на тему «Мы за мир без терроризма». Виртуальная встреча была приурочена ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Руководитель клуба – Дитко Марианна начала мероприятие с рассказа о том, что 3 сентября - особая дата в календаре. В этот день по всей стране вспоминают жертв террористических актов. Связан этот день с событиями 16-летней давности, когда в городе Беслан террористами были взяты в заложники учащиеся школы №1. Тогда погибло 334 человека, в том числе 186 детей. Эту трагедию забыть невозможно, как нельзя забыть и тех, кто отдал свои жизни ради спасения детей.

После ведущая предложила собравшимся изучить несколько полезных памяток, которые помогут при возникновении террористической угрозы. Так участники английского клуба узнали о том, как вести себя в самолете, в общественном транспорте, на массовых мероприятиях.

Затем был изучен тематический материал на английском языке. Были записаны новые слова, полезные словосочетания; прочитан и переведен текст. Завершилась программа тематической дискуссией, где каждый пообещал быть внимательным и осмотрительным.

Присоединяйтесь к занятиям английского дискуссионного клуба по субботам с 14:00.

Источник: ЦГБ им. Баллиона