4-5 сентября. Библиотеки в социальных сетях (

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Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона

4 сентября – День рождения телевизионной игры «Что? Где? Когда?». В этот день в 1975 году состоялась первая трансляция игры из Охотничьего домика, расположенного в Нескучном саду (г. Москва).

Информационный пост об этом событии был размещен в социальных сетях Центральной городской библиотеки им. Э. Э. Баллиона. Отметим, что в Инстаграм - аккаунте учреждения даже была описана самая первая игра «Что? Где? Когда?».

Популярная рубрика «Литературный совет» возвращается на страницы социальных сетей Центральной городской библиотеки им. Э. Э. Баллиона. Так 4 сентября появилась публикация о книге английской писательницы Розамунды Пилчер - «Сентябрь».

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко

В своей публикации сотрудники обратились к прошлому и рассказали о «цепной библиотеке».

«Цепная библиотека» - способ хранения книг в общественных библиотеках средневековой Европы, где книги прикреплялись железными цепями к полкам. Цепи, удерживающие книги, были достаточно длинны для того, чтобы снять книгу с полки и прочитать, но не давали вынести книгу за пределы библиотеки. Такая практика была распространена в читальных залах библиотек, начиная со средневековья по XVIII столетие, что было обусловлено большой ценностью каждого экземпляра книги. Большая часть средневековых публичных библиотек не выдавала книги на руки (то есть состояла только из читального зала), и цепи были предназначены для обеспечения безопасности хранения дорогостоящих книг. Узнать более подробно о «цепных библиотеках» можно из информационного поста.

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова

5 сентября – Международный день благотворительности.

Благотворительность – добрая миссия. Человек, жертвующий деньги и материальные ценности, любовь и внимание близким и нуждающимся, показывает свое благородство и щедрость. Благотворительность – дела, которые направлены не только на помощь сиротам, обездоленным, бедным людям и лицам, не имеющим жилья. Это еще и участие в восстановлении святынь, памятников, больниц и учебных заведений. Чтобы поблагодарить тех, кто осуществляет добрые дела, был учрежден соответствующий праздник.

Библиотека-филиал № 11 с. Мысхако

Из информационного поста «Школьная пора» подписчики узнали много нового о том, как проходили школьные занятия раньше, где находится самая старая школа, как возникла школьная форма, кто из известных людей бросил школу, так и не доучившись.

Гости аккаунтов библиотеки узнали подробную историю школы со времён Древней Греции и, конечно, историю становления школы на Руси.

Факты были подкреплены красочными фото, изображающими явления разных эпох.

Источник: ЦГБ им. Баллиона