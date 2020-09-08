Об истории знаменитой школы Карла Мая расскажут на заседании киноклуба Президентской библиотеки

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9 сентября 2020 года в 15:00 по московскому времени состоится заседание киноклуба Президентской библиотеки, посвящённое 25-летнему юбилею Музея истории школы Карла Мая.

В программе – просмотр и обсуждение фильма «Гимназия Карла Мая – пример для потомков» автора и режиссёра Юрия Мацина. Картина раскрывает главный принцип этой школы, основанный на убеждении классика научной педагогики Яна Амоса Коменского: «Сперва любить – потом учить».

Заседание киноклуба будет транслироваться на портале Президентской библиотеки в разделе «Интернет-вещание» в соответствии с программой прямых трансляций мероприятий, а также на YouTube-канале учреждения и тематической странице киноклуба в социальной сети «ВКонтакте».

Юрий Мацин – автор четырёх фильмов, посвящённых школе и Музею истории школы Карла Мая, победитель Всероссийского конкурса «Спасибо Интернету-2016» в номинации «Интернет-краевед».

Школа Карла Мая была открыта 22 сентября 1856 года на Васильевском острове в Санкт-Петербурге как частная немецкая мужская школа. Возглавил учебное заведение талантливый педагог-практик Карл Иванович Май (1820–1895) – последователь передовых педагогических взглядов Адольфа Дистервега, Иоанна Генриха Песталоцци, Николая Пирогова, Константина Ушинского, Фридриха Фребеля. Созданная Карлом Маем система воспитания и образования предусматривала взаимное уважение и доверие учителей и учеников, постоянное взаимодействие с семьёй учащегося, стремление педагогов распознать и развить индивидуальные способности каждого ребёнка, научить его самостоятельно мыслить.

Всё это в сочетании с высоким качеством образования позволяло год за годом выпускать из стен школы разносторонне развитых юношей, готовых к труду, полезному для общества. Благодаря возникшей в учебном заведении особой атмосфере, именовавшейся «майским духом», школа Карла Мая, по меткому выражению её выпускника 1890 года, публициста и литературного критика Дмитрия Философова, была «государством в государстве, отделённом бесконечным океаном от казёнщины».

В рамках заседания киноклуба планируется презентация книги «Музею истории школы Карла Мая – 25 лет» и выступление Никиты Благово, основателя и директора Музея истории школы Карла Мая, лауреата Международной премии имени Н. К. Рериха, лауреата Премии имени академика Д. С. Лихачёва, выпускника школы 1949 года, который расскажет об истории формирования музея с 1995 по 2020 год.

Экспозиция музея отражает основные этапы 150-летней истории учебного заведения. Посетители имеют возможность ознакомиться с предметами школьного быта, учебниками, личными вещами учеников и педагогов, элементами обстановки и оборудования кабинетов, почувствовать атмосферу школы. В отдельном помещении развернута специальная экспозиция, посвящённая академикам Николаю Рериху и Дмитрию Лихачёву, воспитанникам школы Карла Мая.

За время существования Музея его посетило 25 тысяч человек из 28 стран и 124 городов мира.

Среди приглашённых гостей киноклуба – Себастьян Зиновьев-Фицлайон, почётный консул Австралии в Санкт-Петербурге, правнук выпускника школы Карла Мая Александра Зиновьева.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки