7 сентября. Библиотеки в социальных сетях

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Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона

Сотрудники отдела массовой библиотеки продолжают серию публикаций, в которой рассказывают о необычных календарных праздниках. Так, 7 сентября, речь шла о, так называемом, Дне рассказывания историй о летних путешествиях.

Еще один интересный пост рассказывал о главных книголюбах мира.

Сотрудники библиотеки продолжают прямые эфиры в социальной сети Инстаграм для своих читателей.

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко

Рубрика «BOOKсимпатия» знакомит подписчиков с книгой "Расстояние между нами". Новый роман известной американской писательницы Кейси Уэст в жанре young adult - романтическая история о любви, внезапно вспыхнувшей между девушкой и юношей, которые оказались запертыми в школьной библиотеке.

Библиотека-филиал № 9 п. Верхнебаканский

К 150-летию А.И. Куприна опубликован информационный пост «Александр Куприн – знакомый и удивительный», который знакомит подписчиков с необычными фактами из жизни и творчества писателя-классика.

Вниманию читателей были представлены популярные и наиболее известные произведения писателя («Олеся», «Гранатовый браслет», «Яма», «Белый пудель» и др.) с фото и аннотацией к каждой.

Библиотека-филиал № 11 с. Мысхако

Куприн – знаменитый русский писатель-реалист, который получил всенародное признание. Он автор таких известных произведений, как «Поединок», «Гранатовый браслет», «Олеся», которые заслуженно вошли в золотой фонд русской литературы.

Из информационного поста, приуроченного к 150-летию писателя, подписчики узнали много нового о жизненном пути Александра Ивановича, о том, как в раннем детстве он оказался в Москве, как сменил множество профессий, о том, как эмигрировал во Францию.

Библиотека-филиал № 14 п. Южная Озереевка

Информационный пост «Надо только любить жизнь…» подготовлен к 150-летию А. И. Куприна.

Благодаря публикации подписчики узнали о семье и детстве писателя, его творческой биографии, привычках и некоторых знаменитых произведениях.

Источник: ЦГБ им. Баллиона