Студенты КГИК провели экскурсии по Краснодару

/Культура/

Студенты кафедры туризма и физической культуры Краснодарского государственного института культуры провели несколько автобусных экскурсий по историческим местам Краснодара.

Они прошли в рамках программы "Хранители Отечества – хранители Кубани!", которую реализует Краснодарское региональное отделение Российского военно-исторического общества.

Сегодня, 8 сентября, экскурсию посетили студенты колледжа института культуры. Они побывали в сквере имени Г.К. Жукова, посмотрели Пашковскую переправу и другие места.

В качестве экскурсоводов выступали студенты четвертого курса. Они практиковали свои умения в рамках целого блока учебных предметов: "Экскурсоведение", "Разработка туристского продукта", "Технологии организации внутреннего туризма".

Источник: пресс-служба ректора КГИК