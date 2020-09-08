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Студенты КГИК провели экскурсии по Краснодару

Студенты кафедры туризма и физической культуры Краснодарского государственного института культуры провели несколько автобусных экскурсий по историческим местам Краснодара.

Они прошли в рамках программы "Хранители Отечества – хранители Кубани!", которую реализует Краснодарское региональное отделение Российского военно-исторического общества.

Сегодня, 8 сентября, экскурсию посетили студенты колледжа института культуры. Они побывали в сквере имени Г.К. Жукова, посмотрели Пашковскую переправу и другие места.

В качестве экскурсоводов выступали студенты четвертого курса. Они практиковали свои умения в рамках целого блока учебных предметов: "Экскурсоведение", "Разработка туристского продукта", "Технологии организации внутреннего туризма".

Источник: пресс-служба ректора КГИК

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Категория: Новости / Культура

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